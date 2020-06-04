Почему после самоизоляции цифровые пропуска и маски для водителей могут не отменить

Несмотря на то, что машин сейчас на дорогах той же Москвы стало почти столько же, сколько и до прихода к нам коронавируса, практически всех автомобилистов не отпускает раздражение, что даже для банальной поездки в гипермаркет или на дачу нужно у кого-то спрашивать разрешения и получать «аусвайс». Когда эти «собянинские ошейники» отменят, все, разумеется, вздохнут с облегчением.

ПРОПУСКА — НАВСЕГДА?

Но радоваться будет рано хотя бы потому, что эта коронавирусная история стала для всех модных «урбанистов» и городских чиновников отличной иллюстрацией того, как можно в мгновение ока, наплевав на все законы, включая основной, заставить 30-миллионную агломерацию — Москву и Подмосковье — дисциплинированно скакать под дудку кучки «ответственных пиджаков», оказавшихся в данный момент у руля региона. Так что не стоит расслабляться. Наверняка в ближайшее время на медийную поверхность всплывет плеяда блогеров-улучшайзеров и подпевающих им чиновников с предложениями использовать электронные пропуска и штрафы для, например, «регулирования транспортных потоков». Чтобы «пиджаки» решали за нас, дураков: когда и куда можно ездить на машине — в отсутствии каких-либо чрезвычайных положений и коронавирусных угроз. То есть нельзя исключать, что QR-коды останутся с нами навсегда.

МАСКИ-ШОУ

Кроме того, никуда не денутся маски-перчатки. Когда ты за рулем, они, понятное дело, не нужны. Но, судя по сообщениям в соцсетях из регионов, интеллектуально одаренные сотрудники ДПС, требуют от водителей ездить в этих «намордниках» постоянно. На АЗС и в магазинах носить их уже никто толком не требует. Но в случае малейшего обострения «короны» и тут возможно обострение этой формы паранойи. То есть маски с нами теперь надолго.