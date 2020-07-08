Адвокат Михаила Ефремова нашел способы убедить суд в невиновности актера в смертельном ДТП

С неожиданной, но ожидаемой речью выступил защитник Михаила Ефремова, в пьяном угаре убившего человека в ДТП. Адвокат Эльман Пашаев заявил телеканалу «Россия 24», что «собрал достаточно доказательств его невиновности». При этом юрист цинично добавил: мол, «вину всегда признать успеем»!

Иными словами, на предстоящем судебном заседании защита планирует представить доказательную базу для того, чтобы снять с телеведущего обвинения. Не исключено, что адвокат будет давить на конструктивные недостатки автомобиля, которым управлял актер. Ведь проще понести наказание за пьянку, отдав стране 30 000 рублей штрафа и лишиться водительских «прав», чем отбывать реальный срок за решеткой. Согласно предъявленному обвинению, Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.

Правда, за погибшего в происшествии Сергея Захарова вступились общественники. И не абы какие, а представители Общероссийского народного фронта, возглавляемого лично Владимиром Путиным. «Фронтовики» пообещали потерпевшей стороне любую юридическую помощь, чтобы наказать звездного нарушителя, а также взяли рассмотрение «ефремовского» дела на особый контроль.