Масштабная реформа ПДД: какие нововведения и как изменят жизнь водителей

Первый блок касается правил хранения транспорта. Так, Минтранс хочет запретить стоянку и остановку на островках безопасности — сейчас такое разрешено. Вдобавок зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Кроме того, планируется исключить правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается там, где кончается желтая разметка.

Следующая часть изменений проговаривает перевозку пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат только автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности и сидячими местами. Всем остальным установят лимит 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, получат оранжевые маячки. Если на задней части автобуса загорится надпись «Внимание, пассажир», то автомобилям придетсян остановиться, чтобы дождаться пока пройдут все пассажиры.

Отдельно описаны правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ): к ним, согласно будущей редакции Правил дорожного движения, отнесены электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды и роликовые коньки. Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, но — только в сопровождении взрослых. Подросток 7–14 лет сможет передвигаться уже один.

Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине. Но при одном условии: СИМ должно иметь тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами СИМ запретят разгоняться быстрее 20 км/ч. Кроме того, кататься на электросамокатах, сегвеях и скейтбордах запретят людям в состоянии опьянения.

Стоит отметить, что поправки готовились больше двух лет, несколько раз дорабатывались и дважды проходили общественное обсуждение. Правда, до их утверждения и вступления, как сообщает «Коммерсант», пройдет еще около года.