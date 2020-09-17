В России пройдет масштабная проверка АЗС на предмет «левого» топлива

Фото: pnsk.ru.
За последние 5 лет доля контрафактного топлива на российских АЗС упала с 20% до 8,9%. Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в стране остаются регионы, где нарушений гораздо больше.

Росстандарт предложил правительству России провести очередную серию внеплановых проверок автомобильных заправок. Напомним, что первые массовые рейды на рынке топлива прошли в 2015 году по поручению Президента РФ. Сейчас проверка затронет более чем 60 регионов страны, при этом львиная доля исследований качества пройдет там, где доля контрафакта превышает 20%.

По данным главы Росстандарта Алексея Абрамова, которыми он поделился с «Российской газетой», самыми проблемными сегодня считаются Крым, Свердловская и Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай. Именно в этих субъектах проверяющие хотят поработать «прицельно», притом для поддержки планируется привлечь Генеральную прокуратуру.

АЗС, бензин, дизельное топливо, рейд
17 сентября 2020
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