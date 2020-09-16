Аферисты придумали два новых способа электронного мошенничества с подержанными машинами

— Если «продавец» в ходе телефонного разговора до осмотра машины предлагает оставить задаток, то скорее всего на другом конце провода висит мошенник. Он, как правило, всячески начинает подталкивать покупателя отправить небольшую сумму на банковский счет, телефон или электронный кошелек в счет залога, мотивируя это необычайной выгодой предложения и большим количеством желающих приобрести его машину, — рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Граждане, размещающие объявления о продаже машин, также оказываются в сфере интересов криминала. Они частенько страдают от спам-звонков на «засвеченный» в интернете номер телефона. От незнакомого абонента приходит вызов. Причем настолько короткий, что взять трубку человек не успевает. Надеясь, что это звонок по объявлению о продаже авто от потенциального покупателя, гражданин перезванивает по определившемуся номеру и натыкается на автоответчик, за прослушивание которого со счета звонящего списываются деньги.

Чтобы защититься от мошенников, эксперты рекомендуют ни в коем случае не перечислять деньги на чьи бы то ни было мобильные номера, электронные кошельки и тому подобные счета. А задаток продавцу можно оставлять только при условии нотариального оформления этой операции.