Адвоката актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, облили фекалиями на улице

Группа граждан утром 1 октября напала на Эльмана Пашаева, ранее защищавшего актера Михаила Ефремова в суде. Нападение произошло на Зубовском бульваре в Москве, возле здания РИА «Новости», куда экс-адвокат направлялся для участия в интервью.

— Сегодня в 10:45 на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание, — заявил Пашаев. Четверо злоумышленников, приблизившись к скандальному юристу, облили его какашками и скрылись. По словам Пашаева, он догнал одного из них и отобрал документы. Бывший защитник Ефремова посоветовал этому человеку связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение. И пообещал его «воспитать».

— Мне надо узнать, где он проживает. Я буду действовать в рамках закона, — сообщил Пашаев РИА «Новости».

Заметим, что на днях он публично пообещал рассказать о «заказчике» дела против Михаила Ефремова. Если предположения гражданина Пашаева верны, то, надо признать, что нападавшие выбрали крайне оригинальный, но при этом наименее эффективный из всех возможных способов заткнуть рот говорливому экс-адвокату — с помощью принудительной обработки его кожных покровов экскрементами.

Напомним, что Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Ефремова в суде, выбрал достаточно экстравагантную линию защиты, включавшую предъявления суду крайне сомнительных свидетелей невиновности его клиента. В результате за совершение ДТП в пьяном виде, в котором погиб курьер Сергей Захаров, Михаил Ефремов получил 8 лет заключения.

Характерно, что нападение на Пашаева, недавно лишенного адвокатского статуса, почти совпало по времени с сообщением пресс-службы Пресненского суда, в котором говорится о получении от Михаила Ефремова официальной просьбы не рассматривать апелляционные жалобы на приговор, поступающие от Эльмана Пашаева.