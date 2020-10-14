Столичные власти потратят полмиллиарда рублей на машины для уголовников

Московская мэрия разместила на портале госзакупок тендер на приобретение автозаков в количестве 100 штук. Предполагается, что в его рамках будут заключены три контракта на поставку «специализированных транспортных средств», способных перевозить шесть, 15 и 20 задержанных. Для справки, на данный момент численность автопарка столичных автозаков составляет около 180 единиц.

Согласно тендерной документации, автозак на 20 задержанных должен одновременно перевозить семь конвойных, включая водителя. Машина, рассчитанная на 15 правонарушителей, обязана вмещать еще и 12 сотрудников. А самая маленькая «тюрьма на колесах», грузоподъемностью в шесть преступников, будет нести в себе еще и семь правоохранителей.

Судя по всему, закупить предполагается уже использующиеся столичной полицией модели автозаков на базе КамАЗ, «Газель» и ГАЗ-3309. Планируется по 35 машин на 20 и 15 зеков и еще 30 — 6-местных. На все это мэрия планирует потратить 491 миллион рублей.