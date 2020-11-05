Минпромторг не хочет кошмарить автовладельцев за багажники, фаркопы и магнитолы

Но сначала давайте вспомним, какой «тюнинг» чиновники из уважаемого ведомства вроде бы предлагали «наказывать» внеочередным техосмотром. Это установка дополнительных порогов и спойлеров, антенн и люков, воздухозаборников и подкрылков. Также в список список входили багажники и рейлинги, не считая колес увеличенного диаметра, мультимедийных комплексов и охранных сигнализаций. Во всяком случае, такие подробности следовали из письма сенатора Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову.

Однако, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Минпромоторга, никаких изменений, которые бы вводили внеплановое прохождение технического осмотра, в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» вносить никто не планировал.

Более того, представители министерства выступают за своеобразную «амнистию тюнинга». Чиновники считают, что предварительная техэкспертиза конструкции во многих ситуациях не нужна, а типовые переделки вроде монтажа фаркопа должны оформляться по сильно упрошенной схеме. И эта схема вскоре будет предложена. Так что здравый смысл, видимо, впервые победит чиновничью привычку закручивать гайки.