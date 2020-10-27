Готовим машину к зиме: какие расходники надо поменять в первую очередь и не разориться

Машина — не семья, в тяжелые времена уход за ней происходит по остаточному принципу. Мол, и так сойдет. Однако такой метод приведет к единственному исходу: транспорт станет недвижимостью. Причем случится это столь же внезапно, сколь и фатально. Обслужить авто, как бы сложно это ни было сейчас, надо, но сделать это следует с умом. Во-первых, составить четкий список потребностей и жестко ему следовать, как бы ни хотелось приобрести новых «игрушек» и «приятных мелочей».
Скорую уже зиму автомобилю будет жизненно необходимо встретить с полным комплектом новых расходников: масло и свечи, все фильтры. Нет ничего лучше, чем чистое масло и свежий фильтр, которые влияют не только на ресурс агрегатов — двигателя и коробки, — но и напрямую связаны с расходом топлива. Сделанное осенью ТО здорово облегчит пуск двигателя в морозы, сохранив его ресурс. Чтобы получить дополнительный дисконт, можно и масло купить «на розлив» — фирменные сервисы и АЗС нефтяных брендов его продадут, а вы сэкономите на упаковке, которую потом все равно придется утилизировать. К слову, такое масло почти наверняка будет фирменным, главное — не ошибиться с поставщиком.
В эту же графу можно занести и аккумулятор: главная автомобильная батарейка «любит» захандрить по холодам и оставить водителя у «потухшей» машины. Кстати, чудовищных перепадов температуры для этого не требуется — хватит и парочки переходов «через ноль». На АКБ завязан расход топлива и генератор, переборка которого будет стоить не менее 3000 рублей. Тем же, кому инвестиция в 5000 «деревянных» на ТО видится сегодня неуместной, лучше прямо сейчас зайти на «Авито Авто», да и проинспектировать стоимость узлов: мотор в сборе — это недешевое удовольствие.
И, конечно, «дворники». Заляпанное стекло в кромешной темноте — случай фатальный. Особенно если речь идет про автомобиль с затертым от времени лобовым стеклом, изрядно потеющим от попавшей через проношенные резиновые уплотнители воды. Узнали? Конечно, так почти у всех. Щетки стеклоочистителя в лучшие годы даже делили на зимние и летние и, кстати, «варьировали» по сезону. Хорошая привычка, надо возрождать.
Составив подобный список, можно смело переходить ко второму пункту. Запчасти и компоненты нужно приобретать не в первом попавшемся интернет-магазине, а выбрать лучшее предложение. Цены могут различаться весьма и весьма существенно. В эту секунду среднестатистический россиянин попытается вспомнить о том дне, когда он в последний раз забивал VIN-код своего авто в поисковики различных сервисов, читал сложные названия и пытался разобраться в запасных частях. На сервисе это сделают за вас, однако попросят за работу заплатить. Времена сложные, так что экономить чужие деньги специалисты СТО уже не смогут. Возьмут по полной.
Впрочем, толковое решение все же есть: «Авито Авто». Мы привыкли использовать сервис объявлений для поиска различных подержанных вещей от частных продавцов, однако сегодня многие малые предприниматели используют «Авито Авто» в качестве площадки для своего магазина. Это удобно, дешево и функционально. Так что те, кому не по карману сайт и продвижение у главного российского поисковика, давно уже продают свои товары именно там. Нет маркетинга — нет наценки! Именно на «Авито Авто» можно отыскать качественные новые запчасти по привлекательной цене. Поможет в этой задаче удобный и простой в использовании поисковик: забиваем имя своего авто и название нужного товара — вот и все. Онлайн-сервис объявлений все найдет за вас.
Да и выбор здесь намного шире, чем в любом магазине — продавцов-то сотни тысяч, а ценник наверняка будет существенно ниже. Более того, можно даже договориться о цене, а многие малые предприниматели, использующие «Авито» для своего предприятия, согласятся дождаться покупателя после работы, встретиться в удобном месте или привезти нужные «лоты» прямо к подъезду. Можно, конечно, вспомнить и про помощь малому бизнесу, но на деле покупка через «Авито Авто» — это просто приятная и выгодная для всех участников сделка.
Новые времена диктуют новые правила, так что придерживаться старых привычек становится не только неудобно, но и просто невыгодно. Дорого. Впрочем, для совершения выгодной покупки всегда было необходимо побегать да поспрашивать. Разница лишь в том, что сейчас это можно сделать, не вставая с удобного кресла, с помощью лишь одного приложения. Да и времени это займет совсем немного.