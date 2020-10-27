Готовим машину к зиме: какие расходники надо поменять в первую очередь и не разориться

Машина — не семья, в тяжелые времена уход за ней происходит по остаточному принципу. Мол, и так сойдет. Однако такой метод приведет к единственному исходу: транспорт станет недвижимостью. Причем случится это столь же внезапно, сколь и фатально. Обслужить авто, как бы сложно это ни было сейчас, надо, но сделать это следует с умом. Во-первых, составить четкий список потребностей и жестко ему следовать, как бы ни хотелось приобрести новых «игрушек» и «приятных мелочей».

Скорую уже зиму автомобилю будет жизненно необходимо встретить с полным комплектом новых расходников: масло и свечи, все фильтры. Нет ничего лучше, чем чистое масло и свежий фильтр, которые влияют не только на ресурс агрегатов — двигателя и коробки, — но и напрямую связаны с расходом топлива. Сделанное осенью ТО здорово облегчит пуск двигателя в морозы, сохранив его ресурс. Чтобы получить дополнительный дисконт, можно и масло купить «на розлив» — фирменные сервисы и АЗС нефтяных брендов его продадут, а вы сэкономите на упаковке, которую потом все равно придется утилизировать. К слову, такое масло почти наверняка будет фирменным, главное — не ошибиться с поставщиком.

В эту же графу можно занести и аккумулятор: главная автомобильная батарейка «любит» захандрить по холодам и оставить водителя у «потухшей» машины. Кстати, чудовищных перепадов температуры для этого не требуется — хватит и парочки переходов «через ноль». На АКБ завязан расход топлива и генератор, переборка которого будет стоить не менее 3000 рублей. Тем же, кому инвестиция в 5000 «деревянных» на ТО видится сегодня неуместной, лучше прямо сейчас зайти на «Авито Авто», да и проинспектировать стоимость узлов: мотор в сборе — это недешевое удовольствие.