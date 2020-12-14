Пешеход отобрал машину у таксиста, проехавшего на красный свет

25-летний гражданин Таджикистана по имени Исмоил не пропустил пешеходов возле метро «Девяткино», проехав на запрещающий сигнал светофоров. Одному из переходивших дорогу такое поведение водителя не понравилось, и тот пнул машину такси. Таксист остановился, чтобы потребовать сатисфакции. А в качестве дополнительного аргумента прихватил из салона дубинку.

Надо заметить, что «аргумент» гостя северной столицы оказался недостаточно мощным: толпа народа поддержала борца за соблюдение ПДД, а не автомобилиста. В итоге против драчуна-таджика вышли сразу несколько пешеходов.

Сама разборка прошла по очень вялому сценарию: Исмоил то убегал от обидчиков, то неумело пытался атаковать их… Все это время машина, в которой находилась женщина-пассажир, оставалась стоять на перекрестке, что спровоцировало пробку.

Развязка вышла неожиданной. Один из пешеходов просто сел за руль таксомотора и умчался в неизвестном направлении. Пассажирку он высадил там, где она попросила, а автомобиль оставил на парковке. Теперь ловкача ищет полиция.

Кстати, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», водители российских такси отныне будут ездить в «зловещих» масках: популярный агрегатор выпустит защитные маски для водителей и пассажиров, которые посвящены «ужасному 2020 году».