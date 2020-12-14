АВТОВАЗ официально рассекретил новый LADA Largus

Обновленный универсал LADA Largus оказался ровно таким, как мы предсказывали: с фарами, капотом и крыльями от Renault Logan, но своим собственным бампером, который по стилю напоминает «мордочку» LADA Vesta.

Пока АВТОВАЗ опубликовал лишь один снимок, пообещав со временем дать больше подробностей. Впрочем, порталу «АвтоВзгляд» хорошо известно, что модель получит интерьер от Renault Duster, а технически не изменится вовсе.

К слову, главный отечественный автомобильный бренд за последнее время сумел кардинально изменить не только модельный ряд, но и отношение к своим автомобилям. И мы решили выяснить, как, чем и почему изменилась марка LADA за несколько лет.