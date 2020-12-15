За что ГИБДД «грузит» любовницу полковника Захарченко на 350000 рублей

Как сообщает «Коммерсант», в июле 2017 года седан оказался арестован, а позднее по решению суда обращен в доход государства. Соотвественно, с марта 2018-го S-класс стал собственностью Российско Федерации, и судебные приставы передали т/с территориальному управлению Росимущества Москвы.

После этого машина дожидалась своей продажи, пока весной прошлого года ее за 3 800 000 рублей не купил гендиректор некоего ООО «Премьер» Александр Митрошин. С того момента бывшей владелице «Мерседеса» стали приходить многочисленные штрафы: сейчас за этим авто числится 250 нарушений на сумму более 350 000 ₽

Интересно, что искать настоящего нарушителя ГИБДД даже не собирается, требуя погашения долгов от Семыниной, ведь по полицейским базам именно она продолжает числиться владельцем «эски»! И хотя все части многоходовой сделки по продаже злосчастного «Мерса» прошли с нарушениями, бывшая хозяйка пока никак не может доказать свою правоту.