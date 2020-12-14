В Уфе обнаружили автомобильный тоннель на глубине 60 метров

Фото: Яндекс.Дзен, канал Samaradigg Urbex.
В Сети появились снимки подземного тоннеля, который расположен под центром столицы Башкирии на глубине 60 метров. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», постройку сооружения длиной 1245 метров начали в 1992 году, но в «лихие девяностые» работы почти велись.

Проект «Восточный выезд» создавался, чтобы соединить между собой магистрали М-5 и М-7, притом, помимо тоннеля, в него входили несколько километров новых дорог и мост через реку Уфа.

Работы велись медленно, а в 2007 году стройку пришлось законсервировать. Недавно, как выяснилось, проект получил вторую жизнь, так как за дело взялся концессионер.

Фото: Яндекс.Дзен, канал Samaradigg Urbex.

Сейчас генеральным подрядчиком проекта выступает турецкая компания. По новому проекту внутрь тоннеля зайдет трасса М-7 «Волга». Также через реку Уфу дорожники надвинут почти трехкилометровую эстакаду, плюс до федеральной автодороги М-5 «Урал» будет проложена скоростную магистраль. Итого — 14 километров асфальтового полотна.

Тоннель будет платным, но не дороже 150 рублей, притом машины поедут по новой трассе до конца 2023 года. Главная проблема стройки — в неоходимости обходить инженерные коммуникации города. Кроме того, во время работ были обнаружены два объекта культурного наследия — селища эпохи Средневековья. Сейчас их изучают ученые.

И продолжая тему новых дорог. В Подмосковье недавно открылась ЦКАД-3 — участок, связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». В «Автодоре» утверждают, что новый «платник» — не только безопасный и комфортный, но и экономически привлекательный вариант для транспортных компаний и частных перевозчиков.

безопасность дорожного движения, дорога, скандал
14 декабря 2020
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