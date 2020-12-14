В Уфе обнаружили автомобильный тоннель на глубине 60 метров

Проект «Восточный выезд» создавался, чтобы соединить между собой магистрали М-5 и М-7, притом, помимо тоннеля, в него входили несколько километров новых дорог и мост через реку Уфа.
Работы велись медленно, а в 2007 году стройку пришлось законсервировать. Недавно, как выяснилось, проект получил вторую жизнь, так как за дело взялся концессионер.
Сейчас генеральным подрядчиком проекта выступает турецкая компания. По новому проекту внутрь тоннеля зайдет трасса М-7 «Волга». Также через реку Уфу дорожники надвинут почти трехкилометровую эстакаду, плюс до федеральной автодороги М-5 «Урал» будет проложена скоростную магистраль. Итого — 14 километров асфальтового полотна.
Тоннель будет платным, но не дороже 150 рублей, притом машины поедут по новой трассе до конца 2023 года. Главная проблема стройки — в неоходимости обходить инженерные коммуникации города. Кроме того, во время работ были обнаружены два объекта культурного наследия — селища эпохи Средневековья. Сейчас их изучают ученые.
И продолжая тему новых дорог. В Подмосковье недавно открылась ЦКАД-3 — участок, связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». В «Автодоре» утверждают, что новый «платник» — не только безопасный и комфортный, но и экономически привлекательный вариант для транспортных компаний и частных перевозчиков.