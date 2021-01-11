В России прогнозируют резкий рост цен на бензин

По информации газеты «Коммерсант», оптовые цены на топливо в России могут резко увеличиться. Эксперты рынка связывают это с ростом цен на нефть. Уже в начале 2021 года они подскочили почти на 10% до 56 долларов за баррель, при этом курс рубля к доллару почти не укрепился.

Такая ситуация делает экспорт бензина для российских нефтяных компаний все более привлекательным, а вот предложение на внутреннем рынке будет сокращаться. А раз предложение сокращается, то цена растет. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской биржи. С начала декабря бензин АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7% и 8,4% (до 49 100 и 47 600 рублей за тонну соответственно).

Рост цен на топливо потянет за собой увеличение прайсов на большинство товаров, ведь их надо как-то доставлять в магазины. А это может разогнать инфляцию, так что год нас ждет непростой.