Вооруженные силы Украины получили бронированные Land Rover Defender

В рамках поддержки Украины броневики, построенные из британских Land Rover Defender, были выделены латвийской стороной. Передача стареньких машин прошла в городе Лиелварде на закрытой территории военно-воздушной базы Национальных Вооруженных Сил Латвии.

Церемонию посетили лично латвийский министр обороны Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.

Кстати, несмотря на закрытые границы, попасть на Украину, воспользовавшись личным автомобилем, труда не составит. Впрочем, и до введения коронавирусных ограничений россияне неохотно посещали соседей. Хотя, как выяснил портал «АвтоВзгляд» на личном опыте, бояться ехать в Незалежную особо нечего.