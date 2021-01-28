Вооруженные силы Украины получили бронированные Land Rover Defender

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Вооруженные силы Украины обзавелись бронированными внедорожниками Land Rover Defender. Такую поддержку оказала соседям Прибалтика. Сообщается, что автомобили были переданы для «усиления возможностей военно-медицинского обеспечения». Правда, новенькими машины не назвать.

В рамках поддержки Украины броневики, построенные из британских Land Rover Defender, были выделены латвийской стороной. Передача стареньких машин прошла в городе Лиелварде на закрытой территории военно-воздушной базы Национальных Вооруженных Сил Латвии.

Церемонию посетили лично латвийский министр обороны Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.

Кстати, несмотря на закрытые границы, попасть на Украину, воспользовавшись личным автомобилем, труда не составит. Впрочем, и до введения коронавирусных ограничений россияне неохотно посещали соседей. Хотя, как выяснил портал «АвтоВзгляд» на личном опыте, бояться ехать в Незалежную особо нечего.

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28 января 2021
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