Россия перестала быть «страной седанов»

Собственно, на седаны приходится 29,5% рынка, притом их продажи просели на 12,4% — это значит, что все больше людей отдают предпочтение «паркетникам», поскольку спрос на универсалы снизился только на 5,7%. Также теряют популярность хетчбэки и лифтбэки (-11,6% при доле 17,4%).

Ну, а меньше всего востребованы россиянами пикапы и всевозможная экзотика вроде купе, кабриолетов и родстверов — на грузопассажирские модели приходится 0,6% (-16,4%) рынка, а на «машины-эгоистки» — 0,2% (-23,8%). Такие данные приводит агентство «Автостат».

Что же, людям сейчас точно не до кабриолетов… И еще одно наблюдение. Лифтованные хетчбэки скоро вытеснят полноценные кроссоверы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему такие изменения могут стать трендом, и по каким качествам кросс-хетчбэк даст фору полноценному SUV.