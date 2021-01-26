Первый тест-драйв кроссовера Mazda CX-30: драйва ради, кайфа для

Помните, чем «взяла» покупателя Mazda3 первого поколения? Если нет, то напомним: ярким агрессивным дизайном, отменными ездовыми повадками и более чем вменяемой ценой. Но уже во втором поколении машина как-то неожиданно растеряла эти нехитрые слагаемые успеха. И хотя и в третьем, и в четвертом вроде и вернулась к истокам, но уже поздно.
К этому времени потребительские предпочтения более или менее платежеспособных россиян сильно качнулись в сторону кроссоверов, а менее состоятельные приверженцы седанов получили неплохие, но куда более бюджетные (пусть и не столь изысканные и обликом, и техническими решениями) альтернативы от не менее маститых автостроителей. В итоге, в минувшем году Mazda3 допела свою песню, уйдя с рынка, но тут же затянула новую, превратившись в кроссовер CX-30. Или, если хотите, в приподнятый хетчбэк с «внедорожным» обвесом.
Ведь платформа «тридцатки» — чуть укороченная от «матрешки» с абсолютно идентичной колесной базой, но более «компактными» свесами, а дорожный просвет — «легковушечные» 180 мм. То есть стопроцентным SUV машину не назовешь, даже учитывая наличие полного привода в старших версиях, который, впрочем, имелся и на Mazda3, предназначенных для других рынков. Однако в целом выбранный «маздовцами» форм-фактор на все сто отвечает запросам массовой аудитории.
И если учесть, что благодаря дизайнерским изысканиям автомобиль ярко и выгодно отличается от ближайших конкурентов, «зализанных» под пресловутые «тренды мирового автопрома», то CX-30 несомненно вызовет большой интерес у публики. По крайней мере — у ее значительной части, редко покидающей городские улицы (разве что для поездок на дачу) и не заинтересованной даже в среднеразмерных «паркетниках», но презрительно называющей седаны «пузотерками».
Mazda CX-30 вышла стремительной, агрессивной, даже злой, что очень нравится многим моторизованным россиянам. На этот образ шикарно работают и дерзкие «ребра» лаконичного капота, и подчеркнуто чрезмерно раздутые колесные арки, и узкий прищур передней оптики, и гигантская фальшрадиаторная решетка. При этом кузов авто минималистично изящен и динамичен — элегантные волны на дверях легким бризом стекают к рельефному задку, гладкая покатая крыша придает машине модную нынче купеобразность. А от филейной части этой «японки» и вовсе не оторвать глаз, как от попки г-жи Лопес в ее лучшие годы…
Постарались японцы и с оформлением интерьера своей красотки. Я бы даже сказал — сильно постарались. Мягкий пластик в отделке и на взгляд, и на ощупь выглядит очень дорого, а кожзам запросто принимаешь за натуральную кожу. Прибавьте сюда со вкусом, толком и расстановкой используемый хром — и ближайший конкурент в лице Skoda Karoq (не говоря уже о корейских одноклассниках) покажется бедным родственником на званном аристократическом балу.
Общее ощущение высокого стиля не портит даже экран мультимедийки, торчащий из торпедо, как пережиток пусть и недавнего, но уже прошлого мирового автостроения — дисплеи, интегрированные в центральную консоль и куда практичнее, и не выглядят инородными телами. Зато он — не сенсорный: управление всеми функциями и системами выведено на ручки, рычажки и клавиши. На мой взгляд, это «олдскульное» решение придется по душе большинству автовладельцев, раздраженных слишком поспешным и зачастую неоправданным переходом почти всех автопроизводителей на тачскриновый (и небезопасный в движении, и с замедленным откликом) формат.
А в целом новая «Мазда» гарантирует всем своим седокам фактически премиальный комфорт и удовольствие от поездки. Ведь кроме качественных материалов и качественной же сборки (очень порадовала шумоизоляция новинки), продумана и эргономическая составляющая. Например, тут полно полочек, боксов, ниш, карманов для самой разнообразной дорожной мелочевки.
Другое дело, что в отличие от водителя и переднего пассажира, которые, независимо от их габаритов, устроятся тут со всеми удобствами, путешествующих сзади все-таки будет поддавливать купеобразная крыша. Да и пространства для ног явно маловато. Кроме того, задний диван здесь рассчитан на двоих — третий даже в короткой поездке явно будет лишним.
Впрочем, если вы забыли, речь все же идет о компактном SUV. Который берет другим — азартной, под стать внешности, ездой, напрямую отсылающей владельца к прародительнице — первому поколению Mazda3.
Благодаря еще одному «олдскульному» решению — атмосферному (никаких новомодных турбонаддувов) 2-литровому двигателю мощностью 150 л. с. с непосредственным впрыском — CX-30 доставляет энергичному драйверу истинное удовольствие. Причем, что с 6-ступенчатой механической трансмиссией, что с 6-ступенчатым же «автоматом». МКП, я бы сказал, даже предпочтительнее — короткие ходы рычага и быстрая реакция двигателя на переключения дают возможность почувствовать себя «боевым» пилотом, позволяя без опаски активничать на дороге.
Чему, замечу, весьма способствуют и настройки рулевого управления. Перфекционисты, возможно, отметят некоторую вялость «баранки» в нулевой зоне, но, на мой взгляд, это будет больше похоже на придирку: «штурвал» обеспечивает вполне четкую обратную связь с дорогой, к тому же приятно наливаясь тяжестью на высоких скоростях. При этом автомобиль не валится в самых крутых виражах, однако подвеска все же излишне жестковата — плохих дорог «тридцатка» не любит, как и не жалует «лежачих полицейских».
Впрочем, и честная АКП не расстраивает, работая без значительных задержек и опозданий, позволяя уверенно идти и на затяжной обгон, и на лавирование в плотном городском потоке. Но особенно хорош этот тандем в спортивном режиме, хотя, надо сказать, на безоговорочную победу в «светофорных» рассчитывать тут не стоит.
Из явных же для водителя минусов я бы отметил довольно низкую — как ни поднимай кресло — посадку и несколько мешающие обзору передние стойки. Хотя эти минусы компенсируются солидным списком электронных помощников рулевого, которыми машина комплектуется уже в базе. Среди них системы экстренного торможения, контроля «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, оповещения о выходе из полосы и удержания в полосе, а так же о поперечном движении сзади (весьма актуально при выезде с парковки).
…Одним словом, если в который раз вернуться к истокам — Mazda3 — то как минимум двумя слагаемым того успеха Mazda CX-30 уже вооружена: при ней и яркая внешность, и драйверские амбиции. Что же касается третьей составляющей рыночной победы — цены, то тут автомобиль выглядит не так однозначно.
По крайней мере, сопоставимый Skoda Karoq (1,4 л,150 л. с., МКП) стартует с отметки в 1 552 000 рублей, но без ряда опций, идущих в Mazda CX-30 уже в стандартной комплектации за 1 653 000 «деревянных». А за весьма продвинутого и не менее богато оснащенного Kia Seltos (2 л, 150 л. с., «автомат») просят минимум 1 454 000 ₽. Примерно в ту же цену — 1 466 000 ₽ (2 л., 144 л. с., МКП) — обойдется и популярный в России Nissan Qashqai.