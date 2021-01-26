Первый тест-драйв кроссовера Mazda CX-30: драйва ради, кайфа для

Фото: Mazda
Японская Mazda, взорвавшая российский авторынок в середине «нулевых» своей «трешкой», в последние годы переживает в нашем отечестве не лучшие времена, хотя и не скатывается на позиции аутсайдера. Однако 14-е место в общем зачете по итогам минувшего года — 26 392 проданных авто — явно не та позиция, которой производитель, вполне обоснованно претендующий на премиальность, но удерживающий вполне пристойные по нынешним временам прайсы на свою продукцию, может быть доволен. Поправить ситуацию, по мнению маркетологов бренда, должна та самая легендарная «матрешка», но примерившая на себя совершенно иной «костюмчик», Каковы шансы на успех новой модели, уже прописавшейся в дилерских шоу-румах, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе ее премьерного российского тест-драйва.

Помните, чем «взяла» покупателя Mazda3 первого поколения? Если нет, то напомним: ярким агрессивным дизайном, отменными ездовыми повадками и более чем вменяемой ценой. Но уже во втором поколении машина как-то неожиданно растеряла эти нехитрые слагаемые успеха. И хотя и в третьем, и в четвертом вроде и вернулась к истокам, но уже поздно.

К этому времени потребительские предпочтения более или менее платежеспособных россиян сильно качнулись в сторону кроссоверов, а менее состоятельные приверженцы седанов получили неплохие, но куда более бюджетные (пусть и не столь изысканные и обликом, и техническими решениями) альтернативы от не менее маститых автостроителей. В итоге, в минувшем году Mazda3 допела свою песню, уйдя с рынка, но тут же затянула новую, превратившись в кроссовер CX-30. Или, если хотите, в приподнятый хетчбэк с «внедорожным» обвесом.

Ведь платформа «тридцатки» — чуть укороченная от «матрешки» с абсолютно идентичной колесной базой, но более «компактными» свесами, а дорожный просвет — «легковушечные» 180 мм. То есть стопроцентным SUV машину не назовешь, даже учитывая наличие полного привода в старших версиях, который, впрочем, имелся и на Mazda3, предназначенных для других рынков. Однако в целом выбранный «маздовцами» форм-фактор на все сто отвечает запросам массовой аудитории.

Фото: Mazda

И если учесть, что благодаря дизайнерским изысканиям автомобиль ярко и выгодно отличается от ближайших конкурентов, «зализанных» под пресловутые «тренды мирового автопрома», то CX-30 несомненно вызовет большой интерес у публики. По крайней мере — у ее значительной части, редко покидающей городские улицы (разве что для поездок на дачу) и не заинтересованной даже в среднеразмерных «паркетниках», но презрительно называющей седаны «пузотерками».

Mazda CX-30 вышла стремительной, агрессивной, даже злой, что очень нравится многим моторизованным россиянам. На этот образ шикарно работают и дерзкие «ребра» лаконичного капота, и подчеркнуто чрезмерно раздутые колесные арки, и узкий прищур передней оптики, и гигантская фальшрадиаторная решетка. При этом кузов авто минималистично изящен и динамичен — элегантные волны на дверях легким бризом стекают к рельефному задку, гладкая покатая крыша придает машине модную нынче купеобразность. А от филейной части этой «японки» и вовсе не оторвать глаз, как от попки г-жи Лопес в ее лучшие годы…

Постарались японцы и с оформлением интерьера своей красотки. Я бы даже сказал — сильно постарались. Мягкий пластик в отделке и на взгляд, и на ощупь выглядит очень дорого, а кожзам запросто принимаешь за натуральную кожу. Прибавьте сюда со вкусом, толком и расстановкой используемый хром — и ближайший конкурент в лице Skoda Karoq (не говоря уже о корейских одноклассниках) покажется бедным родственником на званном аристократическом балу.

Фото: Mazda

Общее ощущение высокого стиля не портит даже экран мультимедийки, торчащий из торпедо, как пережиток пусть и недавнего, но уже прошлого мирового автостроения — дисплеи, интегрированные в центральную консоль и куда практичнее, и не выглядят инородными телами. Зато он — не сенсорный: управление всеми функциями и системами выведено на ручки, рычажки и клавиши. На мой взгляд, это «олдскульное» решение придется по душе большинству автовладельцев, раздраженных слишком поспешным и зачастую неоправданным переходом почти всех автопроизводителей на тачскриновый (и небезопасный в движении, и с замедленным откликом) формат.

А в целом новая «Мазда» гарантирует всем своим седокам фактически премиальный комфорт и удовольствие от поездки. Ведь кроме качественных материалов и качественной же сборки (очень порадовала шумоизоляция новинки), продумана и эргономическая составляющая. Например, тут полно полочек, боксов, ниш, карманов для самой разнообразной дорожной мелочевки.

Другое дело, что в отличие от водителя и переднего пассажира, которые, независимо от их габаритов, устроятся тут со всеми удобствами, путешествующих сзади все-таки будет поддавливать купеобразная крыша. Да и пространства для ног явно маловато. Кроме того, задний диван здесь рассчитан на двоих — третий даже в короткой поездке явно будет лишним.

Впрочем, если вы забыли, речь все же идет о компактном SUV. Который берет другим — азартной, под стать внешности, ездой, напрямую отсылающей владельца к прародительнице — первому поколению Mazda3.

Благодаря еще одному «олдскульному» решению — атмосферному (никаких новомодных турбонаддувов) 2-литровому двигателю мощностью 150 л. с. с непосредственным впрыском — CX-30 доставляет энергичному драйверу истинное удовольствие. Причем, что с 6-ступенчатой механической трансмиссией, что с 6-ступенчатым же «автоматом». МКП, я бы сказал, даже предпочтительнее — короткие ходы рычага и быстрая реакция двигателя на переключения дают возможность почувствовать себя «боевым» пилотом, позволяя без опаски активничать на дороге.

Чему, замечу, весьма способствуют и настройки рулевого управления. Перфекционисты, возможно, отметят некоторую вялость «баранки» в нулевой зоне, но, на мой взгляд, это будет больше похоже на придирку: «штурвал» обеспечивает вполне четкую обратную связь с дорогой, к тому же приятно наливаясь тяжестью на высоких скоростях. При этом автомобиль не валится в самых крутых виражах, однако подвеска все же излишне жестковата — плохих дорог «тридцатка» не любит, как и не жалует «лежачих полицейских».

Впрочем, и честная АКП не расстраивает, работая без значительных задержек и опозданий, позволяя уверенно идти и на затяжной обгон, и на лавирование в плотном городском потоке. Но особенно хорош этот тандем в спортивном режиме, хотя, надо сказать, на безоговорочную победу в «светофорных» рассчитывать тут не стоит.

Из явных же для водителя минусов я бы отметил довольно низкую — как ни поднимай кресло — посадку и несколько мешающие обзору передние стойки. Хотя эти минусы компенсируются солидным списком электронных помощников рулевого, которыми машина комплектуется уже в базе. Среди них системы экстренного торможения, контроля «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, оповещения о выходе из полосы и удержания в полосе, а так же о поперечном движении сзади (весьма актуально при выезде с парковки).

…Одним словом, если в который раз вернуться к истокам — Mazda3 — то как минимум двумя слагаемым того успеха Mazda CX-30 уже вооружена: при ней и яркая внешность, и драйверские амбиции. Что же касается третьей составляющей рыночной победы — цены, то тут автомобиль выглядит не так однозначно.

По крайней мере, сопоставимый Skoda Karoq (1,4 л,150 л. с., МКП) стартует с отметки в 1 552 000 рублей, но без ряда опций, идущих в Mazda CX-30 уже в стандартной комплектации за 1 653 000 «деревянных». А за весьма продвинутого и не менее богато оснащенного Kia Seltos (2 л, 150 л. с., «автомат») просят минимум 1 454 000 ₽. Примерно в ту же цену — 1 466 000 ₽ (2 л., 144 л. с., МКП) — обойдется и популярный в России Nissan Qashqai.

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30 января 2021
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