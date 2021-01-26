Первый тест-драйв кроссовера Mazda CX-30: драйва ради, кайфа для

Помните, чем «взяла» покупателя Mazda3 первого поколения? Если нет, то напомним: ярким агрессивным дизайном, отменными ездовыми повадками и более чем вменяемой ценой. Но уже во втором поколении машина как-то неожиданно растеряла эти нехитрые слагаемые успеха. И хотя и в третьем, и в четвертом вроде и вернулась к истокам, но уже поздно.

К этому времени потребительские предпочтения более или менее платежеспособных россиян сильно качнулись в сторону кроссоверов, а менее состоятельные приверженцы седанов получили неплохие, но куда более бюджетные (пусть и не столь изысканные и обликом, и техническими решениями) альтернативы от не менее маститых автостроителей. В итоге, в минувшем году Mazda3 допела свою песню, уйдя с рынка, но тут же затянула новую, превратившись в кроссовер CX-30. Или, если хотите, в приподнятый хетчбэк с «внедорожным» обвесом.

Ведь платформа «тридцатки» — чуть укороченная от «матрешки» с абсолютно идентичной колесной базой, но более «компактными» свесами, а дорожный просвет — «легковушечные» 180 мм. То есть стопроцентным SUV машину не назовешь, даже учитывая наличие полного привода в старших версиях, который, впрочем, имелся и на Mazda3, предназначенных для других рынков. Однако в целом выбранный «маздовцами» форм-фактор на все сто отвечает запросам массовой аудитории.