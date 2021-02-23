Американские индейцы решили оставить Jeep без модели Cherokee

фото netcarshow
В США, после того как оказалось, что «жизни черных тоже важны», а Христофор Колумб не заслуживает ничего, кроме порицания за свою рабовладельческую сущность, бывшие индейцы бывшего племени чероки вознамерились принять участие в ревизии всего, что считалось в обществе нормальным и вполне толерантным еще каких-то 3—5 лет назад. Портал «АвтоВзгляд» поражается очередной гримасе заокеанской борьбы за все хорошее против всего плохого.

Нынешний вождь индейского племени чероки, проживающего в резервациях в США Чак Хоскин-младший, в эфире телеканала CNN потребовал от корпорации Fiat Chrysler Automobiles прекратить использование название его народа в качестве наименования моделей своих внедорожников.

— Я думаю, что в этой стране мы живем в такое время и в такую эпоху, когда настала пора и корпорациям, и спортивным командам перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции. Я не сомневаюсь в их добрых намерениях, но нам не делает чести, когда наше имя приклеено на борт автомобиля, — заявил индеец Хоскин.

Речь идет о внедорожнике Jeep Cherokee, выпускающемся в 1974—2001 годах и с 2013-го года по нынешний момент. А также о впервые дебютировавшей в 1993 году модели Jeep Grand Cherokee. Сообщается, что чероки Хоскин заявляет об отсутствии каких-либо условий, при которых его народ согласился бы с использованием своего имени в брендинге.

— Это самое ценное, что у нас есть. Это часть нашей идентичности, — уверяет потомок чероки.

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23 февраля 2021
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