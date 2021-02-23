Американские индейцы решили оставить Jeep без модели Cherokee

Нынешний вождь индейского племени чероки, проживающего в резервациях в США Чак Хоскин-младший, в эфире телеканала CNN потребовал от корпорации Fiat Chrysler Automobiles прекратить использование название его народа в качестве наименования моделей своих внедорожников.

— Я думаю, что в этой стране мы живем в такое время и в такую эпоху, когда настала пора и корпорациям, и спортивным командам перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции. Я не сомневаюсь в их добрых намерениях, но нам не делает чести, когда наше имя приклеено на борт автомобиля, — заявил индеец Хоскин.

Речь идет о внедорожнике Jeep Cherokee, выпускающемся в 1974—2001 годах и с 2013-го года по нынешний момент. А также о впервые дебютировавшей в 1993 году модели Jeep Grand Cherokee. Сообщается, что чероки Хоскин заявляет об отсутствии каких-либо условий, при которых его народ согласился бы с использованием своего имени в брендинге.

— Это самое ценное, что у нас есть. Это часть нашей идентичности, — уверяет потомок чероки.