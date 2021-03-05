Россияне перестали делить автомобили на «женские» и «мужские»

LADA Granta абсолютное большинство женщин (почти 52,5%) назвало нарочито мужским автомобилем, а половина оппонентов-мужчин (50%) отнесла бюджетную «Ладу» к разряду унисекс. То есть недорогое отчественное авто оказалось вполне подходящим для водителей обоих полов.

«Весту» к автомобилям-унисекс отнесли 47% женщин и 51% мужчин. При этом абсолютное большинство участников опроса согласилось, что «Нива» и «Ларгус» — это автомобили мужские. Так, за «мужской» характер внедорожника Lada Niva Travel проголосовало 92% женщин и 94% мужчин, а за «мужественность» универсала Largus — 86% и 85% респондентов, соответственно.

Kia Rio одинаково хорошо подходящим для автолюбителей обоих полов посчитали без малого 46% женщин и почти 63% мужчин, а о кроссовере Sportage так высказались более 48% женщин и свыше 52% мужчин. Родственный седан Hyundai Solaris — тоже «унисекс» (число проголосовавших 47,5% и 58,6%). А «паркетник» Creta нарекли женским автомобилем 47,6% женщин и более 48% мужчин.

На контрасте — Renault Duster, сообщают нам наши коллеги из Авто.Mail.ru: к разряду мужских машин его отнесли почти 82% женщин и 89,5% мужчин, а хетчбэк Sandero — к исключительно дамским причислили около 37% женщин и практически 42% мужчин.

Наконец, самую продаваемую «Тойоту» — кроссовер RAV4 — около половины опрошенных — 44,6% женщин и 49% мужчин — назвали унисексом. При этом «женским» автомобилем Toyota RAV4 определили 34,14% женщин и 29,11% мужчин.

Но особенно любопытен опрос по маркам Skoda и Volkswagen. За то, что Polo — это автомобиль для бруталов, высказались 46% женщин и 49% мужчин, а Kodiaq отнесли к этой категории почти 60% женщин и 72% мужчин. В то же время Radid оказался одинаково уместным для обоих полов по мнению 49% женщин и 56,4% мужчин, а за Tiguan так же высказались 43% женщин и 53% мужчин.

И продолжая трему мужского и женского. Несмотря на итоги опроса, в некоторых кругах бытует мнение, будто покорить женское сердце тольяттинским изделиям под маркой LADA ну никак не под силу. Однако сие заблуждение ошибочно, и мы готовы это доказать на примере приподнятого хетчбэка LADA XRAY Cross.