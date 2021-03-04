ГИБДД отправляет машины на штрафстоянки из-за горящих лампочек на «приборке»

Герой этой истории — читатель портала «АвтоВзгляд», поделившийся с редакцией своей «болью» — проигнорировал индикатор неисправности системы ABS. Ну, как проигнорировал… Он обратил внимание на то, что на приборной панели «прописался» желтый кружок, но поскольку никаких изменений в поведении автомобиля не было (педаль тормоза все так же вибрировала при резком замедлении, а колеса не блокировались), особого значения он проблеме не придал.

Быть может, водитель однажды-таки нанес бы визит в ремонтную мастерскую, но в планы вмешался сотрудник ГИБДД, остановивший его для обычной проверки документов. Убедившись в том, что и с «правами», и со страховкой у автовладельца все в порядке, гаишник «полез» в салон автомобиля, бросив взгляд на панель приборов.

Бдительный инспектор рассмотрел злосчастный индикатор неисправности ABS. А дальше — протокол, наказание рублем, эвакуация машины на штрафстоянку. Как за что? За поломку тормозной системы, с которой эксплуатация транспортного средства Правилами дорожного движения строго-настрого запрещена.