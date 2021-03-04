ГИБДД отправляет машины на штрафстоянки из-за горящих лампочек на «приборке»

Герой этой истории — читатель портала «АвтоВзгляд», поделившийся с редакцией своей «болью» — проигнорировал индикатор неисправности системы ABS. Ну, как проигнорировал… Он обратил внимание на то, что на приборной панели «прописался» желтый кружок, но поскольку никаких изменений в поведении автомобиля не было (педаль тормоза все так же вибрировала при резком замедлении, а колеса не блокировались), особого значения он проблеме не придал.
Быть может, водитель однажды-таки нанес бы визит в ремонтную мастерскую, но в планы вмешался сотрудник ГИБДД, остановивший его для обычной проверки документов. Убедившись в том, что и с «правами», и со страховкой у автовладельца все в порядке, гаишник «полез» в салон автомобиля, бросив взгляд на панель приборов.
Бдительный инспектор рассмотрел злосчастный индикатор неисправности ABS. А дальше — протокол, наказание рублем, эвакуация машины на штрафстоянку. Как за что? За поломку тормозной системы, с которой эксплуатация транспортного средства Правилами дорожного движения строго-настрого запрещена.
«Подождите-ка, но ведь пиктограмма неисправности ABS может выскочить не только вследствие поломки, но и из-за банального глюка», — скажете вы и будете, разумеется, правы. Причин, по которым на панели может загореться желтый кружок с тремя буквами, даже больше. В их числе — повреждение или намокание контактов, попадание грязи на датчики или воды на блок управления, неправильная установка колеса и много чего еще.
Но значит ли это, что сотрудник ГИБДД решил поймать нашего героя «на дурака»? Отнюдь. Он действовал в соответствии с регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Напомним, п. 4.1 приложения №6 к Правилам ООН №13 гласит, что индикация однозначно указывает на неисправность ABS — авторы документа забыли учесть (читай — вычеркнули специально) вероятность обычного сбоя.
Гаишники, возможно, тоже понимают всю абсурдность этой ситуации, но закон есть закон. «Наличие на приборной панели ТС работающего светового индикатора мониторинга рабочего состояния АБС свидетельствует о неисправности рабочей тормозной системы, что, в свою очередь, влечет запрещение эксплуатации ТС», — оправдывают своего сотрудника в ГИБДД, отвечая на вопрос портала «АвтоВзгляд» о правомерности его действий.
Поскольку неисправность ABS — будь она реальная или ошибочная — устранить на месте нельзя, гаишники имеют полное право отстранить водителя от управления автомобилем и отправить его железного «друга» на штрафстоянку. Но что же тогда делать в подобной ситуации? Неужели шоферу ничего не остается, кроме как безропотно подписать протокол и предупредить своих домочадцев о грядущем финансовом кризисе, вызванным тратами на штрафы и эвакуацию?
Важно понимать, что по идее, главная цель инспектора — не заточить вашу «приболевшую ласточку» в автомобильную тюрьму, а не допустить ее к дальнейшему движению. Опасно ведь — особенно с неисправной тормозной системой. Следовательно если вам посчастливилось иметь дело с адекватным стражем дорожного порядка, допускающим, что значок действительно может быть спровоцирован глюком, стоит попробовать с ним договориться.
Нет, мы ни в коем случае не имеем в виду дать взятку. Договориться о том, что вы сами — прямо на его глазах — вызовете эвакуатор и отправите автомобиль в сервис. Главное — сделать этого до того, как инспектор приступит к оформлению протокола.