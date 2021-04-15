За трех покалеченных пешеходов рэперу-тиктокеру Эллею дали всего четыре года

Модный — прости, Господи! — тиктокер Эльмин Гулиев, больше известный под псевдонимом Эллей, осенью прошлого года на огромной скорости решил проскочить на запрещающий сигнал светофора, да еще и по встречной полосе. Но что-то пошло не так. А если точнее — то все!
Блогер, промышлявший созданием низкобюджетной попсы, но почему-то называвший себя рэпером, протаранил своим Infiniti FX37 S выкатившийся на перекресток Mercedes-Benz S-класса. А в качестве финального аккорда «сыграл» в людей, раскидав их, словно кегли по пешеходному переходу.
В результате одной из пострадавших ампутировали ногу, у другой констатировали сильнейшее сотрясение мозга и перелом таза, а третий впал в кому. Медосвидетельствование показало в крови «трештокера» наличие наркотических средств.
Правда, сам виновник страшной аварии поспешил заверить медиков и полицейских, что употреблял определенные препараты из-за болей в спине. Как бы то ни было, справляться с болью, и не факт, что только в позвоночнике, Эллею придется в колонии общего режима. Если, конечно, осужденный к четырем годам лишения свободы не попросится в отряд хозяйственной обслуги при столичном СИЗО №5, чтобы освободиться на два года раньше.
Мало того, что срок пребывания в изоляторе считается, как день за два, так еще и работающие в хозотряде арестанты получают дополнительные блага от администрации учреждения. В частности, переводятся на облегченные условия содержания. Им полагаются внеочередные свидания и передачи. А главное, повторимся, это прямой путь к условно-досрочному освобождению. Поэтому довольно скоро мы наверняка услышим от Эллея новые хиты. А пока… «Мурку» давай!
…И печально, что несмотря на широкий общественный резонанс вокруг подобных дорожных трагедий, суды чрезвычайно мягко оценивают «достижения» их виновников. В случае с Гулиевым за каждую покалеченную жизнь лихач под кайфом заработал меньше полутора лет лишения свободы. Не маловато ли? Учитывая столь лояльную позицию отечественной Фемиды, можно преположить, что куда более популярный коллега-блогер Эдвард Бил и вовсе отделается условным наказанием. А значит ряды «элбилов» будут только расти.