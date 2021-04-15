За трех покалеченных пешеходов рэперу-тиктокеру Эллею дали всего четыре года

Модный — прости, Господи! — тиктокер Эльмин Гулиев, больше известный под псевдонимом Эллей, осенью прошлого года на огромной скорости решил проскочить на запрещающий сигнал светофора, да еще и по встречной полосе. Но что-то пошло не так. А если точнее — то все!

Блогер, промышлявший созданием низкобюджетной попсы, но почему-то называвший себя рэпером, протаранил своим Infiniti FX37 S выкатившийся на перекресток Mercedes-Benz S-класса. А в качестве финального аккорда «сыграл» в людей, раскидав их, словно кегли по пешеходному переходу.

В результате одной из пострадавших ампутировали ногу, у другой констатировали сильнейшее сотрясение мозга и перелом таза, а третий впал в кому. Медосвидетельствование показало в крови «трештокера» наличие наркотических средств.