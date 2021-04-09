Вместо дежурства на дорогах гаишники будут сидеть в соцсетях

На пресс-конференции, посвященной ходу расследования резонансного ДТП, этот вопрос был задан Алексею Диокину, временно исполняющему обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. Господин Диокин отметил, что новому времени нужны новые решения, а значит, сотрудники ДПС должны совершенствовать методы работы, учитывая «меняющееся медийное поле».

— Так как выросла популярность TikTok, мы видим взрывной интерес, что заставляет нас менять тактику действий. Например, вчера мы привлекли к ответственности водителя, который в TikTok опубликовал видео с нарушением ПДД, — похвастался врио начальника столичной ГИБДД.

Получается, что вместо того, чтобы ловить нарушителей на дорогах, тем самым, предотвращая возможные аварии, доблестная ГАИ хочет делать постфактум — через соцсети, сидя в теплых (отремонтированных на деньги налогоплательщиков) кабинетах. Это называется «сменой тактики».

Между тем, самой большой интригой аварии, случившейся 1 апреля на Садовом кольце по вине пранкера Эдварда Била, до сих пор остается вопрос о «потерянных» 566 нарушениях известного интернет-провокатора. И этот вопрос портал «АвтоВзгляд» тоже задал представителю Госавтоинспекции.