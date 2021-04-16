Какие бюджетные кроссоверы чаще всего покупают россияне

Безоговорочное лидерство сохраняет трехдверный внедорожник LADA 4x4 (или по-новому Niva Legend): с января по март на «вторичке» россияне разобрали 22 700 таких машин. Далее по популярности располагается ближайшая ролдственница Chevrolet Niva, разошедшаяся тиражом 19 500 авто.

Замыкает тройку кроссовер Toyota RAV4, притом это единственная иномарка, сумевшая перепрыгнуть через отметку «10 000 проданных автомобилей» (10,7 тыс. шт.). Замыкают перечень, составленный агентством «Автостаь», Nissan X-Trail, Renault Duster, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и BMW X5.

Между тем, россияне снова ринулись раскупать автомобильный секонд-хенд. В начале этого года рынок подержанных автомобилей понемногу, но падал: в январе — на 0,3%, а в феврале — на 1%, соответственно. Однако сейчас продажи «бэушек», наконец, ожили.