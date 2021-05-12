Стало известно, сколько денег тратят россияне на содержание иномарок

Более половины участников опроса, который провели наши коллеги из Авто Mail.ru, тратит на топливо менее 5000 рублей в месяц. У 15,84% респондентов на него уходит менее 3 000 рублей, а у 44,14% — в пределах от 3 000 до 5 000. Более 5 000 расходует на топливо 40% автомобилистов.

Мойки — куда менее значительная статья расходов. Подавляющее большинство (почти 80%) тратят «на чистоту» до 1000 «целковых» ежемесячно. От 1000 до 3000 рублей на мойку отдают 18,05% респондентов. Еще 2,29% сообщили, что мойка своей машины обходится им более, чем в 3000 рублей.

Но самые существенные суммы уходят на шины. 39% респондентов сообщили, что комплект резины на их автомобиль обходится в сумму от 15 000 до 30 000 рублей. Еще 24,61% водителей оценивают комплект резины в сумму менее 15 000. Дороже 30 000 шины обошлись 20% опрошенных.

А вот шиномонтаж обходится относительно недорого — в 3 000 рублей укладываются практически все, более 90% опрошенных. Есть и те, для кого шиномонтаж дороже: от 3 000 до 5 000 платят за смену резины 8,16%, а более 5 000 рублей — 1,54%.

Интереснее всего — вопрос стоимости последнего планового техобслуживания. Платить за ремонт машины более 50 000 рублей пришлось 10,47% пользователей. Столько же респондентов выбрали вариант «от 30 000 до 50 000». При этом большинство все-таки тратили на ремонт существенно меньше: вариант «до 10 000» выбрали 50%.

Кстати, что касается ремонтов: с наступлением весны приходит не только тепло. В это время года автовладельцев поджидает масса неприятностей. В очередном подкасте портала «АвтоВзгляд» мы расскажем, на что обратить внимание перед тем, как выезжать на дорогу, а так же о том, какие поломки чаще всего случаются с автомобилем весной.