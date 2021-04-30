Ремень ГРМ перескочил на один зуб: можно ли ездить на машине

Для начала напомним, что ремень привода ГРМ служит для того, чтобы клапаны в цилиндрах открывались и закрывались вовремя, в полнейшей гармонии с тем, как движутся поршни. Если эта идиллия нарушится, мотор либо перестанет работать, либо выйдет из строя.

Поэтому прежде, чем установить ремень ГРМ на шкивы распредвала (распредвалов) и коленвала, последние устанавливаются каждый в строго определенное положение — по специальным меткам на блоке цилиндров и самом ремне. И в таком виде вся эта система работает от замены до замены. Это в теории.

На практике же случается разное. В том числе и проскакивание этого самого ремня относительно одного или, порой, даже пары шкивов. Происходит так по разным причинам. Один из распространенных сценариев связан со случайным попаданием масла или антифриза на привод ГРМ. Непрошеная смазка действует сами понимаете каким образом. Да и если ремень — от непонятного производителя, он вполне в состоянии и при штатных условиях эксплуатации проскользнуть по зубьям одного из шкивов. Просто потому что слишком эластичный.

Или его геометрические параметры не вполне соответствуют размерам и форме шкивов. Такое возможно, кстати, и на уже изрядно изношенном ремне. «Проскок» вероятен и в случае запуска мотора при помощи другого авто — буксира.