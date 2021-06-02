Все плюсы и минусы летнего отдыха в Сочи для автовладельцев

Фото avtovzglyad.ru
Закрытые границы и явное нежелание властей их открывать, чтобы направить денежные потоки на развитие внутреннего туризма, привело к парадоксальной ситуации — отдыхать хочется, а по сути — негде. Туристическая инфраструктура в россии настолько неразвита, а денежки за пользование ею требуются вполне заграничные, В итоге, в стране есть всего несколько локаций, где можно было бы прилично отдохнуть. Например, Сочи. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в сезоне-2021 вояж в эту локацию, особенно если вы хотите поехать сюда на собственном авто может, в лучшем случае, стать жуткой нервотрепкой, а в худшем — вообще не состояться.

С самого негативного варианта развития событий и начнем. При чем речь пойдет не о разорительной платной М4 «Дон». И не о гаишных поборах, о которых мы говорили в прошлом выпуске нашего подкаста. И даже не о грандиозных пробках на без преувеличения суперсовременных сочинских магистралях.

Дела обстоят куда хуже: сейчас местные власти решают вопрос о запрете въезда в город иногородних машин. И это, на секундочку, в летний-то сезон! А ведь значительная часть российских семей не потянет ни авиа, ни ж/д билеты.

То есть, как портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал, власти одной рукой во всю топят за развитие внутреннего туризма, а с другой — делают все, чтобы люди сидели на дачах. Впрочем, об этой и всех других «засадах» отдыха в Сочи — в очередном выпуске нашего подкаста.

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2 июня 2021
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