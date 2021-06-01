Девушка и «мойдодыр»: видеообзор «скорострельной» портативной минимойки Karcher K7 Compact

Фото и видео: АвтоВзгляд
Несмотря на то, что стационарных автомоечных комплексов сегодня пруд пруди, времени на них порой потратишь больше, чем хотелось. Летний сезон собирает на мойках перманентные очереди. Да и качеством услуг похвастать могут далеко не все. Тут-то и приходит на помощь портативный «мойдодыр» — удобно, быстро и кристально чисто. А иногда еще и приятно…

Минимойка — это не просто помощник в очистке «железного коня» от грязи, но еще и борец с паутинами, пятнами и сорняками. Да что только не делают с ее помощью дачники на своих «фазендах».

Ассортимент портативных гаджетов пестрит всевозможными предложениями. Можно подергать судьбу за ухо, купив сомнительный аппарат на знаменитой китайской барахолке, но все же лучше избавить себя от рисков и обратиться к моделям проверенных годами брендов. Тем более, что их изделия не просто эволюционируют, но еще и задают тренды «догоняющим».

Портал «АвтоВзгляд» решил проверить, как быстро можно помыть машину портативной минимойкой, и насколько качественным по итогу окажется этот процесс. Для эксперимента мы взяли новинку в своем сегменте — миниатюрную мойку высокого давления Karcher K7 Compact, а в качестве испытуемого выступил кроссовер Renault Duster. Для усложнения задачи, мыть автомобиль мы доверили хрупкой, но бойкой красотке. Да еще и без возможности заглянуть в инструкцию по эксплуатации.

Остудил ли пыл горячей балуньи гаджет с водяным охлаждением, не обмоталась ли она шлангом AntiTwist, который должен бороться со скручиванием, и не разбилась ли в клочья десятилетняя гарантия — смотрите в нашем видеосюжете.

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1 июня 2021
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