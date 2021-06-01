Девушка и «мойдодыр»: видеообзор «скорострельной» портативной минимойки Karcher K7 Compact

Минимойка — это не просто помощник в очистке «железного коня» от грязи, но еще и борец с паутинами, пятнами и сорняками. Да что только не делают с ее помощью дачники на своих «фазендах».
Ассортимент портативных гаджетов пестрит всевозможными предложениями. Можно подергать судьбу за ухо, купив сомнительный аппарат на знаменитой китайской барахолке, но все же лучше избавить себя от рисков и обратиться к моделям проверенных годами брендов. Тем более, что их изделия не просто эволюционируют, но еще и задают тренды «догоняющим».
Портал «АвтоВзгляд» решил проверить, как быстро можно помыть машину портативной минимойкой, и насколько качественным по итогу окажется этот процесс. Для эксперимента мы взяли новинку в своем сегменте — миниатюрную мойку высокого давления Karcher K7 Compact, а в качестве испытуемого выступил кроссовер Renault Duster. Для усложнения задачи, мыть автомобиль мы доверили хрупкой, но бойкой красотке. Да еще и без возможности заглянуть в инструкцию по эксплуатации.
Остудил ли пыл горячей балуньи гаджет с водяным охлаждением, не обмоталась ли она шлангом AntiTwist, который должен бороться со скручиванием, и не разбилась ли в клочья десятилетняя гарантия — смотрите в нашем видеосюжете.