Девушка и «мойдодыр»: видеообзор «скорострельной» портативной минимойки Karcher K7 Compact

Минимойка — это не просто помощник в очистке «железного коня» от грязи, но еще и борец с паутинами, пятнами и сорняками. Да что только не делают с ее помощью дачники на своих «фазендах».

Ассортимент портативных гаджетов пестрит всевозможными предложениями. Можно подергать судьбу за ухо, купив сомнительный аппарат на знаменитой китайской барахолке, но все же лучше избавить себя от рисков и обратиться к моделям проверенных годами брендов. Тем более, что их изделия не просто эволюционируют, но еще и задают тренды «догоняющим».