Пользователям каршеринга готовят жесткий экзамен по вождению

фото АвтоВзгляд
Каршеринговые компании разрабатывают способы выявить недисциплинированных водителей из массы своих клиентов. Для этого они применяют компьютерные программы, анализирующие манеру вождения каждого из них. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об очередной новинке из этой области.

Компьютерный алгоритм проанализировал обезличенные данные за последние 2,5 года о вождении пользователей сервиса. Был исследован стиль вождения в ходе более чем 100 млн. поездок. Особое внимание уделялось факторам, которые способствовали созданию аварийных ситуаций и влияли на безопасность: например, резкие перестроения или торможения. На основе результатов обработки массива данных, была создана программа, определяющая вероятности попадания в ДТП пользователя с тем или иным стилем езды.

Если водитель ездит неаккуратно, то «Яндекс.Драйв» сначала предупредит его об этом в приложении, продемонстрировав данные о конкретных нарушениях. И посоветует, как водить аккуратнее. Для клиентов, кто не отреагируют на предупреждения, стоимость аренды машин повысится из-за повышенного риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Как только вождение пользователя становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. В случае, когда манера вождения остается небезопасной, человеку заблокируют доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда.

ПДД, безопасность дорожного движения, каршеринг
8 июня 2021
267