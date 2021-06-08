Пользователям каршеринга готовят жесткий экзамен по вождению

Компьютерный алгоритм проанализировал обезличенные данные за последние 2,5 года о вождении пользователей сервиса. Был исследован стиль вождения в ходе более чем 100 млн. поездок. Особое внимание уделялось факторам, которые способствовали созданию аварийных ситуаций и влияли на безопасность: например, резкие перестроения или торможения. На основе результатов обработки массива данных, была создана программа, определяющая вероятности попадания в ДТП пользователя с тем или иным стилем езды.

Если водитель ездит неаккуратно, то «Яндекс.Драйв» сначала предупредит его об этом в приложении, продемонстрировав данные о конкретных нарушениях. И посоветует, как водить аккуратнее. Для клиентов, кто не отреагируют на предупреждения, стоимость аренды машин повысится из-за повышенного риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Как только вождение пользователя становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. В случае, когда манера вождения остается небезопасной, человеку заблокируют доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда.