Тест-драйв Citroёn Berlingo Multispace: «умный» компактвэн для семьи

Экстерьер Berlingo имеет свой нестареющий шарм, кстати, присущий в той или иной мере многим машинам подобной конструкции. Для «Берлинго» в его «семейной» ипостаси компактвэна это относится в полном объеме. Дизайн Berlingo весьма приятен, и это факт.
Плавные и лаконичные формы линий кузова, всенепременные нынче дневные ходовые огни, имплантированные в передний бампер, увесистая брутальная морда. Ничего лишнего, никакой мишуры и азиатского хрома. Berlingo в плане внешности довольно строг, но это не суть — все самое интересное скрывается внутри автомобиля.
Да, пластик отделки жестковат, но в целом к эргономике передней части салона машины придраться сложно. Приборная панель выполнена в классическом стиле с двумя циферблатами. Семидюймовый тачскрин мультимедийной системы на базе Android возвышается в верхней части центральной консоли. К ней, кстати, в качестве аксессуара может прилагаться Wi-Fi-роутер для выхода в интернет на скорости 4G с USB-модемом.
Загрузил свое семейство в машину и можешь не переживать, чем занять детей в дальней дороге — планшеты-смартфоны «спиногрызов» всегда будут «в Сети» и подрастающее поколение не примется от скуки выносить водителю мозг своими капризами. Слева от «мульимедийки», поближе к правой руке драйвера, пристроилась «шайба» управления системой интеллектуального привода Grip Control, с помощью которой можно по-взрослому выбирать режимы движения машины (по песку, снегу, нормальному асфальту и так далее).
Достаточно редкое решение для легковушек — кнопки управления стеклоподъемниками расположены не в привычных местах на дверях, а на центральной консоли, на «ступеньке», отданной под джойстик автоматической КП — ниже блока управления климатом. Отдельное спасибо тем, кто планировал оснащение российского Citroёn Berlingo Multispace опциями. За электрообогрев лобового стекла, в частности.
Оно тут большущее и если как следует замерзнет зимой, удаление с такой площади льда обещает стать тем еще «развлечением». Но как приятно вместо подобной «физкультуры» на морозе просто нажать на кнопочку и через минуту смести остатки ледышек «дворниками»!
Как и положено правильному семейному компактвэну, Berlingo Multispace просто напичкан всевозможными нишами и карманами для хранения мелких (и не особо мелких!) вещей. Общий объем таких отсеков составляет около 80 л. Особо можно отметить объемный бокс со сдвижной крышкой между передними сиденьями. Его, при необходимости, можно вообще легко и просто демонтировать, а потом также играючи поставить на место. Например, если требуется перевезти в салоне что-то длинное.
Раз речь зашла о транспортировке «длинномеров» — тех же лыж, к примеру — то Berlingo и тут даст фору многим кроссоверам, хетчбэкам и уж наверняка — седанам. Ведь второй ряд сидений у него состоит из трех кресел, которые можно складывать и даже совсем убирать из салона каждое по отдельности. Если «завалить» спинку среднего, получаем возможность загрузить в машину поклажу длиной не менее двух с половиной метров. Сложенную таким образом «сидушку» можно, кстати, использовать в качестве столика для задних пассажиров. У каждого из них и так, конечно, есть по откидному такому аксессуару — на спинках передних сидений. Но какой же ребенок откажется от дополнительных удобств?
Вообще же Multispace и правда оказался самым настоящим «мультиспейсом», что означает «мультифункциональное пространство»! Как видно из иллюстраций, багажное отделение машины увеличивается любым удобным для конкретных нужд образом. Можно опустить только одну или несколько спинок заднего ряда, а можно вообще сложить сиденья, подняв их целиком в вертикальное положение.
При этом полезный объем грузового отсека увеличивается с и без того немалых 675 л до по-настоящему внушительных 3 000 литров при полностью убранных из салона задних сиденьях. В получившийся таким образом «фургон» можно столько полезного для дачи загрузить, что дух захватывает!
Очень яркое преимущество компактвэна Citroёn Berlingo Multispace, как выяснилось, кроется в его сдвижных дверях. В процессе тест-драйва ваш корреспондент решил протестировать машину в качестве средства передвижения рыбака-любителя. И так получилось, что застал меня на реке мощнейший ливень. Пришлось срочно эвакуироваться, запрыгивая в машину прямо в высоких «болотных» сапогах. Широкий проем сдвижной двери гостеприимно принял рыбака вместе с рюкзаком на спине и спинингом в руке!
Избавляться от поклажи и рыбацкой обуви на задних сиденьях среднестатистического хетчбэка — тот еще «тетрис» из рук ног, тела и сапожищь. А произвести эту же операцию на втором ряду Berlingo Multispace — вообще без проблем, места тут хоть отбавляй.
Не менее легко потом прошло перемещение прямо на водительское место, без выхода под дождь: демонтировал уже упоминавшийся выше бокс между передними креслами, отложил его в сторону, прошел вперед, поставил бокс на место — поехал. Дольше рассказывать об этом, чем сделать!
На ходу машина, надо сказать, тоже не напрягала. Да, 115-сильный атмосферный бензиновый мотор в паре с 6-ступенчатым классическим «автоматом» вряд ли устроят любителя стритрейсинга. Но зато такое сочетание агрегатов вполне надежно, долговечно и неприхотливо. Данный мотор с автоматической коробкой не выработают еще и четверти своего ресурса к тому времени, когда всевозможные DSG и турбомоторчики с цилиндрами величиной с наперсток потребуют дорогостоящих ремонтов.
С такими важными для семейной эксплуатации параметрами, как комфорт и экономичность, у Citroёn Berlingo тоже все в порядке. Подвеска спокойно глотает дорожные неровности и плавно перекатывает через лежачих полицейских. А средний расход машина демонстрирует на уровне примерно в 8,5 литров — его мы считали по фактическим заправкам и пробегу.
Подводя итог, скажем, что Citroёn Berlingo Multispace показался очень гармоничным автомобилем с точки зрения спокойного водителя-семьянина. Автомобиль с механической коробкой передач стоит от 1 259 000 рублей. А за модель с АКПП, как в нашем тесте, нужно заплатить около 1 400 000 рублей, что является очень и очень интересным предложением. За такие деньги авто с таким набором свойств и опций на рынке сейчас еще поискать придется…