Тест-драйв Citroёn Berlingo Multispace: «умный» компактвэн для семьи

Оно тут большущее и если как следует замерзнет зимой, удаление с такой площади льда обещает стать тем еще «развлечением». Но как приятно вместо подобной «физкультуры» на морозе просто нажать на кнопочку и через минуту смести остатки ледышек «дворниками»!

Как и положено правильному семейному компактвэну, Berlingo Multispace просто напичкан всевозможными нишами и карманами для хранения мелких (и не особо мелких!) вещей. Общий объем таких отсеков составляет около 80 л. Особо можно отметить объемный бокс со сдвижной крышкой между передними сиденьями. Его, при необходимости, можно вообще легко и просто демонтировать, а потом также играючи поставить на место. Например, если требуется перевезти в салоне что-то длинное.

Раз речь зашла о транспортировке «длинномеров» — тех же лыж, к примеру — то Berlingo и тут даст фору многим кроссоверам, хетчбэкам и уж наверняка — седанам. Ведь второй ряд сидений у него состоит из трех кресел, которые можно складывать и даже совсем убирать из салона каждое по отдельности. Если «завалить» спинку среднего, получаем возможность загрузить в машину поклажу длиной не менее двух с половиной метров. Сложенную таким образом «сидушку» можно, кстати, использовать в качестве столика для задних пассажиров. У каждого из них и так, конечно, есть по откидному такому аксессуару — на спинках передних сидений. Но какой же ребенок откажется от дополнительных удобств?