Почему у генерала ГИБДД Черникова не получится отменить обязательный техосмотр

В нашей стране уже давно понятно всем, что обязательное ТО — полная профанация, да к тому же невероятно коррупционноемкая. Достаточно сказать, что в общей статистике аварийности, ДТП по вине технически неисправных машин составляет ничтожные 3,5%. А если разобраться в нюансах получения этой цифры — и того меньше. Зато на этой процедуре миллиарды зарабатывают и пункты диагностики, аффилированные, как правило, со страховыми компаниями, и «жучки», испокон веков помогающие автовладельцам приобрести диагностическую карту (в советское время — талон ГТО) за долю малую. При этом, по некоторым оценкам, «покупают техосмотр» как минимум 80% водителей.

Одним словом, этот уродливый и безобразный институт реально надо упразднять, о чем и заикнулся генерал. Однако уже сейчас против этого резко выступили страховщики, имеющие, как известно, очень мощное лобби во всех эшелонах власти — не менее мощное и влиятельное, чем полицейское. Поэтому шансы на отмену техосмотра эксперты оценивают сегодня 50 на 50.

Более того, вполне возможно, что реально об отмене пресловутой процедуры никто и не думал всерьез. Просто генералу позволили высказаться, чтобы продемонстрировать «заботу» властей о нищающем электорате перед осенними выборами. То есть это, повторимся, не более, чем предвыборный PR-ход партии власти. А предвыборные обещания, как все мы знаем, после выборов как-то рассасываются и забываются. И если соответствующий закон не будет принят Госдумой сейчас, под конец очередной сессии, то, на наш взгляд, ничего и не изменится.

Впрочем, подробнее об этой проблеме — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».