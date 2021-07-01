Депутаты раскритиковали «коронавирусные» запреты для автотуристов, едущих к Черному морю

Циркуляр главы региона Вениамиан Кондратьева фактически принуждает граждан делать вроде бы добровольную прививку от коронавируса в обязательном порядке. В противном случае, отдых на побережье Черного моря — заказан.

Между тем, недовольство проявили не только в народе, но и в Ассоциации туроператоров России, а также политических кругах. В частности, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обвинил кубанскую власть в массовом «издевательстве над людьми».

«Ни в соседнем Крыму, ни на зарубежных курортах к туристам столь жестких требований не предъявляют. Чиновники сами создают помехи в развитии внутреннего туризма и бьют по кошелькам граждан. Можно и нужно предотвращать рост заболеваемости, не ущемляя права отдыхающих», — прокомментировал «АвтоВзгляду» депутат Сергей Миронов.

По данным Ассоциации туроператоров России, из-за введенных ограничений от поездок на черноморское побережье могут отказаться более 30% туристов.

Однако это не мешает местным властям обсуждать вопрос и о введении полного запрета на въезд в регион автомобилей с иногородними регистрационными знаками. По мнению чиновников, подобные меры, помимо прочего, должны помочь минимизировать коллапс на дорогах Краснодарского края в пик сезона. В общем, на юг России в этом году попасть будет довольно сложно, а главное — дорого.