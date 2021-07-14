Почему пассажиров по-прежнему вынуждают ездить на «маршрутках-убийцах»

В провинциальных городах можно дожидаться городских автобусов по 30 минут, а иногда и по 50. Вместе с ними по таким же маршрутам ходят частные, в которых проезд дороже, билеты часто не выдают, льготы часто не действуют, но их скорость передвижения и частота появления больше. Понятно, что такие перевозчики всегда настроены на получение прибыли. И водители стремятся забрать как можно больше пассажиров, что и сегодня часто приводит к гонкам маршруток.
Особенно плохо становиться, когда у светофора встречаются два транспорта с почти одинаковым маршрутом. Водители смотрят друг на друга (часто недоброжелательно), и едва загорится зеленый сигнал, резко газуют. Главная цель — первым «прилететь» на остановку и забрать побольше пассажиров. Многим известна ситуация, когда двери за последним пассажиром едва закрылись, а водитель уже давит на газ, чтобы успеть собрать как можно больше народа на следующей остановке.
Это часто становится причиной различных травм. Пассажиры не успевают схватиться за поручни, вследствие чего возможны падения, ушибы, переломы. Присутствует риск выпасть со ступенек еще до того, как двери закрылись. Последний случай самый опасный, поскольку при падении можно попасть под колесо автобуса. А в жару некоторые водители не закрывают дверь, и вероятность вылететь из маршрутки увеличивается.
Получается, что ты сидишь в «бусе», вцепившись в поручень, и надеешься доехать здоровым или хотя бы живым. Резкие торможения, повороты, разгоны — все это способствует тому, что пассажира чуть ли не швыряет по салону. Сидящий человек легко может удариться головой о переднее сидение, а пассажир, который стоит, рискует начать «летать» по салону. Водители постоянно перестраиваются, сигналят друг другу. Маршрутки проносятся мимо остановок. Водитель останавливается по требованию или на заполненных остановках. Чтобы не уехать в другой район, необходимо попросить водителя остановиться. А чтобы маршрутка подобрала тебя на остановке, где мало людей, приходится сигнализировать рукой.
Многие знают о гонках маршруток за пассажирами, когда они, нарушая правила, торопятся первыми забрать людей с остановок. И знают, к чему эти гонки могут привести. Сегодня безопасность их движения и частота появления городских автобусов оставляют желать лучшего. Ралли маршруток — это вообще отдельное, можно сказать, развлечение (если вы не покалечились), потому что это элементарно страшно. Становится страшно за свою жизнь, за здоровье, страшно не доехать до дома. Начинаешь бояться, что маршрутка врежется во что-нибудь. А самое неприятное: ситуацию контролируешь не ты!
В остатке получается, что либо долго ждешь городской автобус, либо с ужасной скоростью несешься на маршрутке. И тот, и другой вид транспорта, как правило, видавший жизнь, так как давно был списан или почти списан где-нибудь в столице. Вспомните регулярные аварии «Гезелей»-убийц или систематические поломки старых «Пазиков». Все они по-прежнему используются в регионах. Причем многие — на газобалонном оборудовании, а это дополнительный риск отправиться в последнюю в своей жизни поездку. Да, Москве — электробусы, а провинции — счастливого пути!