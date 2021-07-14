Почему пассажиров по-прежнему вынуждают ездить на «маршрутках-убийцах»

В провинциальных городах можно дожидаться городских автобусов по 30 минут, а иногда и по 50. Вместе с ними по таким же маршрутам ходят частные, в которых проезд дороже, билеты часто не выдают, льготы часто не действуют, но их скорость передвижения и частота появления больше. Понятно, что такие перевозчики всегда настроены на получение прибыли. И водители стремятся забрать как можно больше пассажиров, что и сегодня часто приводит к гонкам маршруток.

Особенно плохо становиться, когда у светофора встречаются два транспорта с почти одинаковым маршрутом. Водители смотрят друг на друга (часто недоброжелательно), и едва загорится зеленый сигнал, резко газуют. Главная цель — первым «прилететь» на остановку и забрать побольше пассажиров. Многим известна ситуация, когда двери за последним пассажиром едва закрылись, а водитель уже давит на газ, чтобы успеть собрать как можно больше народа на следующей остановке.

Это часто становится причиной различных травм. Пассажиры не успевают схватиться за поручни, вследствие чего возможны падения, ушибы, переломы. Присутствует риск выпасть со ступенек еще до того, как двери закрылись. Последний случай самый опасный, поскольку при падении можно попасть под колесо автобуса. А в жару некоторые водители не закрывают дверь, и вероятность вылететь из маршрутки увеличивается.