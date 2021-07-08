10 самых востребованных китайских кроссоверов в России

Однако справедливости ради заметим, что по итогам первых шести месяцев 2021 года далеко не все китайские марки сработали в плюс. К примеру, в глубоком минусе оказались Zotye, Foton, Brilliance и Lifan. Правда, последние два игрока и вовсе смотали удочки, оставив дилерам боль в виде тщетных попыток распродать запылившиеся остатки.

Отрицательную динамику продемонстрировал и Changan, однако по итогам первого полугодия сумел сохранить позиции в ТОП-10 российских продаж среди китайских брендов. Итак, какие же «поднебесные» автомобили приглянулись нашему брату больше всего?

Безоговорочным лидером среди «китайцев» оказался кроссовер Haval F7, нашедший в период с января по июнь 2021 года 6686 новых владельцев. Чуть меньше тираж — 6173 экземпляров — пришелся на Chery Tiggo 7 Pro, а замкнул ТОП-3 еще один кроссовер от Chery — Tiggo 4, завоевавший сердца 5655 человек. Cледует добавить, что компания «Чери» показала колоссальный рост почти на 400%, а бренд-бестселлер «Хавейл» — 143%.