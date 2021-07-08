10 самых востребованных китайских кроссоверов в России

Однако справедливости ради заметим, что по итогам первых шести месяцев 2021 года далеко не все китайские марки сработали в плюс. К примеру, в глубоком минусе оказались Zotye, Foton, Brilliance и Lifan. Правда, последние два игрока и вовсе смотали удочки, оставив дилерам боль в виде тщетных попыток распродать запылившиеся остатки.
Отрицательную динамику продемонстрировал и Changan, однако по итогам первого полугодия сумел сохранить позиции в ТОП-10 российских продаж среди китайских брендов. Итак, какие же «поднебесные» автомобили приглянулись нашему брату больше всего?
Безоговорочным лидером среди «китайцев» оказался кроссовер Haval F7, нашедший в период с января по июнь 2021 года 6686 новых владельцев. Чуть меньше тираж — 6173 экземпляров — пришелся на Chery Tiggo 7 Pro, а замкнул ТОП-3 еще один кроссовер от Chery — Tiggo 4, завоевавший сердца 5655 человек. Cледует добавить, что компания «Чери» показала колоссальный рост почти на 400%, а бренд-бестселлер «Хавейл» — 143%.
Четвертое место застолбил за собой купеобразный кроссовер Haval F7x, разошедшийся тиражом в 5084 единиц, а на пятой строчке разместился компактный Geely Coolray, который выбрали 4555 наших соотечественников. Шестую позицию тоже завоевал Geely — кроссовер Atlas, привлекший немногим меньше 3500 новых хозяев. По сравнению с прошлым годом объем продаж автомобилей Geely увеличился без малого на 100%.
Седьмым по популярности у россиян стал а-ля премиальный CheryExeed TXL, которым обзавелись 1220 человек. Восьмое место досталось кроссоверу Changan CS35 Plus, заполучивший признание 1153 российских покупателей («минус 25%»), а заключительные девятую и десятую позиции облюбовал FAW. Так, по итогам шести месяцев 805 потребителей выбрали компактный кроссовер Besturn X40 и 652 человека — флагманский Besturn X80, повысив результаты продаж компании более, чем на 66%.
Отдельно стоит вспомнить (читай — помянуть) про закосивший под премиум бренд GAC, штучно удовлетворивший россиян, а также некогда востребованный Dongfeng, не сумевший продать в указанные сроки ни одного автомобиля. Независимые эксперты прочат обеим маркам скорый уход с нашего рынка.