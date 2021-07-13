Арбатские войны: жители центра Москвы ополчились на мотоциклистов

Не прошло и трех дней, как на Арбат в знак поддержки приехало несколько десятков мотоциклов из одного очень известного в стране мотоклуба. Байкеры демонстративно запарковали своих железных коней прямо на пешеходной зоне старого Арбата в знак протеста против гонений. Приехавший экипаж ДПС, вызванный местными жителями, даже не стал выходить из своего автомобиля, опасаясь гнева праведного, мотоциклетного. Испив кофе и постояв немного, приехавшие мотоциклисты выстроились в колонну и дружно ретировались.

В каждой нише общества есть свои идиоты, безусловно. Есть и такие, кто любит откручивать до упора рукоятку на своем «железе», а скорее, «пластмассе» с водопроводной трубой вместо глушителя, нарочно создавая шум и рев, дабы позлить мирных жильцов. Но таких единицы, и с ними проводятся профилактические беседы, причем силами самих же, нормальных байкеров. Также по умолчанию, при проезде по арбатским переулкам, не следует включать громкую музыку, и мотоциклисты об этом прекрасно знают. Но почему булку крошат именно на байкеров, обвиняя их во всех грехах смертных? Автор этих строк, практически ежедневно бывающий на Арбате на своем мотоцикле, неоднократно наблюдал автомобили, как правило с соответствующими регионами на номерах, проносящиеся по переулку со страшным ревом из прямотоков и с музыкой, громкости которой могли бы позавидовать рок-музыканты из Megadeath. И все это — глубокой ночью. Так может, не в мотоциклистах дело?

Кроме того, корень ситуации кроется в банальном «отжиме» городскими властями у мотоциклистов мест для сбора. И Арбат здесь — всего лишь вершина айсберга. Ведь раньше самая большая точка сбора для мотоциклистов была на смотровой площадке на Воробьевых горах, но власти ее прикрыли. Вот и пришлось толпам байкеров рассредоточиться по городу в самых разных локациях и бесконечно переезжать между ними. А ведь в Москве на прошлой неделе был зарегистрирован 100-тысячный мотоцикл! И всем этим 100 тысячам нужно где-то встречаться, общаться. Так что, скорее всего, в ближайшие годы незримое противостояние мотоциклистов, городских властей и недовольных жителей города неизбежно продолжится.