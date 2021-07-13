Арбатские войны: жители центра Москвы ополчились на мотоциклистов

Уже много лет как эта улица стала пешеходной, однако пересечь Арбат на транспортном средстве можно лишь в двух местах — через Большой Афанасьевский или через Староконюшенный переулки. Именно на пересечении с последним, на небольшом пятаке возле кафе «Жажда вкуса» (бывшее The Sixties), более двух десятков лет собираются мотоциклисты. Каждый вечер в летний сезон на Арбат съезжаются десятки мотоциклов самых разных цветов и моделей, их владельцы хорошо знакомы друг с другом, байкеры пьют кофе, едят мороженое и мирно общаются.
Так продолжалось долгие годы, и вдруг совершенно неожиданно выяснилось: оказывается, многочисленные байкеры мешают жить аборигенам! Якобы, шум моторов и громкая музыка не дают спать мирным гражданам. Да до такой степени, что местные начали звонить, строчить и писать кляузы во все возможные инстанции и даже собрали инициативную группу, пригласили адвокатов, проправительственное телевидение с модной видеокамерой и пошли на разговор. Сперва дискуссия не задалась и даже возникло некое напряжение, но потом удалось устроить эдакий «круглый стол», а точнее круг под открытым небом. Телеканал все заснял и выпустил целый фильм хронометражем аж на 20 минут, посвященный данной проблеме.
Не прошло и трех дней, как на Арбат в знак поддержки приехало несколько десятков мотоциклов из одного очень известного в стране мотоклуба. Байкеры демонстративно запарковали своих железных коней прямо на пешеходной зоне старого Арбата в знак протеста против гонений. Приехавший экипаж ДПС, вызванный местными жителями, даже не стал выходить из своего автомобиля, опасаясь гнева праведного, мотоциклетного. Испив кофе и постояв немного, приехавшие мотоциклисты выстроились в колонну и дружно ретировались.
В каждой нише общества есть свои идиоты, безусловно. Есть и такие, кто любит откручивать до упора рукоятку на своем «железе», а скорее, «пластмассе» с водопроводной трубой вместо глушителя, нарочно создавая шум и рев, дабы позлить мирных жильцов. Но таких единицы, и с ними проводятся профилактические беседы, причем силами самих же, нормальных байкеров. Также по умолчанию, при проезде по арбатским переулкам, не следует включать громкую музыку, и мотоциклисты об этом прекрасно знают. Но почему булку крошат именно на байкеров, обвиняя их во всех грехах смертных? Автор этих строк, практически ежедневно бывающий на Арбате на своем мотоцикле, неоднократно наблюдал автомобили, как правило с соответствующими регионами на номерах, проносящиеся по переулку со страшным ревом из прямотоков и с музыкой, громкости которой могли бы позавидовать рок-музыканты из Megadeath. И все это — глубокой ночью. Так может, не в мотоциклистах дело?
Кроме того, корень ситуации кроется в банальном «отжиме» городскими властями у мотоциклистов мест для сбора. И Арбат здесь — всего лишь вершина айсберга. Ведь раньше самая большая точка сбора для мотоциклистов была на смотровой площадке на Воробьевых горах, но власти ее прикрыли. Вот и пришлось толпам байкеров рассредоточиться по городу в самых разных локациях и бесконечно переезжать между ними. А ведь в Москве на прошлой неделе был зарегистрирован 100-тысячный мотоцикл! И всем этим 100 тысячам нужно где-то встречаться, общаться. Так что, скорее всего, в ближайшие годы незримое противостояние мотоциклистов, городских властей и недовольных жителей города неизбежно продолжится.
Немало вопросов и к организации парковочного пространства. Нет, тут вроде бы все ясно — в центре везде и всюду парковка платная, мест мало, всем не хватает, в большинстве случаев парковка и вовсе запрещена. К примеру, все на том же Арбате вдоль дома номер 16/2с2 (то самое пресловутое кафе «Жажда вкуса»), парковка официально якобы запрещена — стоит соответствующий знак. Вот только установлен знак не по ГОСТу — ближе 1,5 метров от здания, слишком высоко и развернут почему то на 90 градусов. Необходимая разлиновка на асфальте отсутствует, но самое главное: согласно официальному приложению «Парковки Москвы», на этом месте располагается городская платная парковка ценой 380 ₽/час, то есть — бесплатная для мотоциклов. По закону. Так какие вообще могут быть в таком случае претензии со стороны местных аборигенов из-за неправильной парковки байков? А претензии эти также есть.
Еще один важный момент: не так давно властями было ограничено движение мотоциклов в ночное время в районе Патриарших прудов. По просьбам местных жителей, разумеется. Как человек, прописанный на этих самых Патриарших, подтверждаю: проблема с шумом там есть. Множество баров и ресторанов с верандами, на которых с утра до вечера пьют и гуляют разудалые люди с соответствующим шумом и гамом. После введения запретов на движение мотоциклов тише… вообще не стало! Уже давно ни для кого не секрет, что богатенькие мажоры на прокатных суперкарах за 20+ миллионов любят припарковаться на Патриках и газовать, что есть мочи, пока эти самые феррари-ламборгини клапана наружу не выплюнут. Кстати, и громкая музыка относится к ним же. Так может, снова не в мотоциклистах дело?
Как бы там ни было, но искать компромисс и тем, и другим рано или поздно придется. Но необходимо понимать: мы живем в огромном многомиллионном мегаполисе, и естественный шум города неизбежен. Да, это вовсе не означает, что нужно встать на мотоцикле под окном и газовать «до талого». Как и подгонять кабриолет и врубать музыку на всю дурь. Но и находить место под солнцем все-таки придется.