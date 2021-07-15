Актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП, могут добавить полгода тюрьмы

Именно апелляционная инстанция Мосгорсуда скостила Ефремову наказание до семи лет и шести месяцев заключения под стражей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Потерпевшая сторона была недовольна подобным вердиктом. Поддержала ее и прокуратура.

Гособвинение считает, что никаких оснований для изменения приговора в пользу снижения начисленных знаменитому артисту лет за убитого в пьяном ДТП человека нет. Сторона обвинения просит отменить это решение, оставив первоначальный приговор без изменений. В качестве дополнительных аргументов сторона обвинения приводит неоднократноые и многочисленные нарушения ПДД, которые совершал телеведущий.

Стоит добавить, что перевод на облегченные условия содержания даст подсудимому все шансы освободиться из мест лишения свободы много раньше положенного. Если, конечно, Фемида не прислушается к прокуратуре и вновь не добавит к ефремовскому сроку «прощенные» полгода.