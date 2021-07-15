ГИБДД запретила самокатчикам выезжать на проезжую часть

Смех и грех: гаишники запрещают кататься на электросамокатах и сигвееях по автодорогам, но никак за это не наказывают. Даже несмотря на то, что число аварий с участием водителей СИМ увеличилось на 200%! Фактически требования ГИБДД к самокатчикам можно воспринимать, как рекомендации. Ибо ответственности, повторимся, за нарушения использования моноколес и прочих девайсов в законе, увы, пока так и не предусмотрено.

Между тем, полицейские призывают передвигаться на СИМ исключительно по велодорожкам и тротуарам. Пусть даже мешая обычным пешеходам, в том числе и с детьми спокойно прогуливаться по соответствующей части дороги. Да, с точки зрения буквы закона самокатчики являются пешеходами, а значит не имеют права выезжать на проезжую часть. Но столкновения беззвучно летящих на своих электрогаджетах драйверов с пешими участниками уличной инфраструктуры — не менее, а порой, и более опасные в плане последствий травматизма.