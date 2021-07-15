ГИБДД запретила самокатчикам выезжать на проезжую часть

Смех и грех: гаишники запрещают кататься на электросамокатах и сигвееях по автодорогам, но никак за это не наказывают. Даже несмотря на то, что число аварий с участием водителей СИМ увеличилось на 200%! Фактически требования ГИБДД к самокатчикам можно воспринимать, как рекомендации. Ибо ответственности, повторимся, за нарушения использования моноколес и прочих девайсов в законе, увы, пока так и не предусмотрено.
Между тем, полицейские призывают передвигаться на СИМ исключительно по велодорожкам и тротуарам. Пусть даже мешая обычным пешеходам, в том числе и с детьми спокойно прогуливаться по соответствующей части дороги. Да, с точки зрения буквы закона самокатчики являются пешеходами, а значит не имеют права выезжать на проезжую часть. Но столкновения беззвучно летящих на своих электрогаджетах драйверов с пешими участниками уличной инфраструктуры — не менее, а порой, и более опасные в плане последствий травматизма.
По мнению независимых экспертов портала «АвтоВзгляд», идеальной в отношении пользователей СИМ мерой воздействия станет причисление их к водителям легкой мототехники. Как известно, многие из электросамокатов развивают крайне непешеходную скорость, превышая 60 км/ч, а то и все 90 км/ч. Разве можно при таком раскладе пускать «юзеров» модных игрушек на тротуары? Отнюдь.
Пусть учат ПДД, открывают категорию М в «правах», разрешающую управление мопедами и легкими «квадриками», и — вперед! Да, отчасти наше предложение не столь однозначно для гонщиков-самокатчиков, но объективная реальность такова, что они слишком опасны для обычных пешеходов. С другой стороны, любители СИМ получат в рамках ПДД не только обязанности, но еще и права.