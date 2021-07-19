Совладелец «Лукойла» рассказал, когда бензин подешевеет до 20 рублей/литр

— Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения, — так ответил Леонид Федун на вопрос о вероятности уменьшения цены на бензина до 20 рублей за литр.

По словам совладельца «Лукойла», российский рынок в ближайшие десятилетия сохранит примерно такую же структуру, что и сейчас, несмотря на то, что в автопарк страны понемногу будет наполняться гибридными авто.

— Для северных стран, таких как Россия, в ближайшие 20 лет автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут доминировать. Но они будут становиться все более и более экологичными, — считает Федун.

Тем временем, цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 0,7%, достигнув рекордного уровня в 56 290 рублей за тонну. Это соответствует 42,6 рублям за литр топлива.