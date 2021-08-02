Почему, забирая автомобиль из автосервиса, его надо обязательно осматривать снизу

В братской Белорусии произошел вопиющий случай: тамошний таксопарк передал одной из фирмочек десяток новеньких машин, чтобы та оклеила их «шашечками». Работу представители организации выполнили, но позднее выяснилось, что двое сотрудников фирмы не только наклеили наклейки, но и заодно… вырезали со всех автомобилей катализаторы.

И это вовсе не единичный случай. В российском Орле этим же промыслом занимался один из автомехаников. Попался он, когда клиентка отправилась на другую СТО, где мастера немало удивились отсутствию «каталика». Притом нельзя исключать, что делец проворачивал такую схему и с техникой других своих клиентов.

В общем, забирая автомобиль из автосервиса, его надо обязательно осматривать снизу. Обнаружив, что на выпускной системе имеются следы «вскрытия», смело поднимайте шум: а зачем это вдруг мастеру понадобилось ремонтировать выхлоп? Ведь каталитические нейтрализаторы нынче в большой цене.

Добавим, что каталитический нейтрализатор выхлопных газов устанавливается в каждой современной машине. И со временем он выходит из строя. Как узнать, что проблемы с двигателем вызваны именно им, рассказывает портал «АвтоВзгляд».