Приставы при поддержке ГИБДД «кошмарят» водителей по всей стране

Коротко напомним принцип работы «Дорожного пристава», а также его аналогов. Если автомобиль зарегистрирован за неплательщиком, то оператор установленного на обочине дороги комплекса сразу же увидит соотвестствующее предупреждение на экране своего устройства. Ну, а дальше — дело техники, ведь компанию приставам всегда составляют экипажи ДПС.

Остановив машину, инспектор ГИБДД передает «клиента» сотруднику ФССП. А тот обладает крайне широкими правами: он может вручить квитанцию, а также принять ее после оплаты, плюс закон разрешает отдавать должнику постановление по исполнительному производству.

Кроме того, приставу по силам арестовать любое ценное имущество — автомобиль, смартфон, планшет и даже видеорегистратор. Притом сопротивляться таким действиям со стороны человека в погонах бесполезно — можно запросто отправиться «на сутки».

Активнее всего судебные приставы отлавливают должников на трассах, что ведут на курорты Краснодарского края, сообщает сама ФССП. Встретить «охотников за долгами» можно вдоль всей магистрали М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар.

К слову, министр юстиции России Константин Чуйченко недавно заявил, что по штрафам за правонарушения в области дорожного движения скоро будет введен «упрощенный порядок исполнения требований». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, хорошо это или плохо.