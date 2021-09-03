Зачем россиянин пытался вывезти из страны полусгнивший 90-летний лимузин

После проведенной проверки выяснилось, что владелец пытался переправить через границу довоенную легковушку Nash 400 series. Это заднеприводный четырехдверный автомобиль мощностью 60 л. с. Притом конкретный экземпляр 1930 года, по мнению экспертов, неплохо сохранился: у него имеются оригинальные агрегаты, а также пристуствует заводской идентификационный номер.

По оценкам экспертов рыночная стоимость такой машины может составлять внушительные 1 800 000 рублей. В итоге, по факту незаконного перемещения через государственную границу культурной ценности без разрешительных документов возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.

И продолжая тему автомобильного ретро. Житель Казани, владеющий автомобилем М-20 «Победа» 1957 года выпуска, неожиданно получил приглашение посетить тамошнюю налоговую инспекцию. Причина визита называлась донельзя серьезная — фискалы указали, что машину сняли с учета, как утилизированное транспортное средство, признанное судом бесхозным.