Почему в России водители вынуждены каждый год менять ступичные подшипники

Плавное и равномерное вращение колеса, а также расход топлива, корректность рулевого управления и, конечно, безопасность на дороге — вот краткий перечень обязанностей ступичного подшипника. Он устанавливается непосредственно в ступицу и позволяет шине проходить свой путь без отклонений и колебаний. Это нагруженный элемент, поэтому его изначально производят из сталей высочайших марок. Даже кузнецы регулярно используют уже отработавшую свое обойму подшипника, чтобы ковать высококлассные клинки. Казалось бы, все при нем, почему же меняем-то постоянно?

Начинать надо с себя, поэтому первым делом стоит обратить внимание на качество запчасти, только что приобретенной в автомагазине или в дилерском центре. Как уже было сказано, на деталь идет крайне серьезная нагрузка, поэтому приобретение китайского, скажем так, «аналога», сделанного с нарушением технологии из сырой стали, будет большой ошибкой. Однажды, причем весьма шустро, такой подшипник рассыплется, оставив счастливого обладателя не только с намертво заблокированным колесом, но и в глухом неуправляемом заносе. Так себе перспектива, поэтому выбирая запчасти, нужно почитать отзывы и совладать с внутренней жадностью. На безопасности не экономят.

Второй пункт, как ни странно, смазка. В сухих и теплых странах, где дороги отличаются ровным асфальтом, это досадный недочет можно было бы пропустить, но наша Родина ни под один вышеуказанный параметр не проходит. Более того, зимой улицы и магистрали обильно поливают достаточно агрессивными реагентами, которые, кажется, способны растворить даже титан. Что уж говорить о капле заводской смазки, которую смоет первым же дождем?