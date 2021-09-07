Зачем КамАЗ продвигает китайский грузовик, как свою разработку

На второй день выставки Comtrans представители марки КамАЗ спохватились, начав отдирать от свежепредставленного «Компаса»… все информационные таблички. Потому что над этими наклейками не посмеялся только ленивый. Скажем, на противосолнечном козырьке крепилось приглашение «зайти» на автозаправочную станцию для «зарядки дизельного топлива». А на топливном баке красовался стикер, призывающий заправлять правильную солярку «по разным средам»…
Откуда такая несуразица? Все просто. «Компас» оказался не собственной разработкой, а грузовичком марки JAC, к бескапотной кабине которого приладили другую оптику и решетку. Рама, подвески, двигатель, трансмиссия — тоже китайские. К слову, из-за «поднебесного» происхождения этот грузовик будет дорогим, ведь КамАЗ не может претендовать на возмещение утилизационного сбора.
Нет, представители автозавода клятвенно заверяли публику, что модель со временем ждет «глубокая локализация». А это значит, что челнинцам придется наладить производство рамы, сварку кабины, плюс подобрать российские двигатели, коробки и мосты. Задача, мягко говоря, трудная и неокупаемая — российский рынок бескапотных среднетоннажников достаточно скромен, чтобы отбить такие вложения.
Тем более, что под боком есть серьезный конкурент — новейший «Валдай Next». У него полностью отечественная агрегатная база, за исключением турбодизеля Cummins, а кабинный модуль, разработанный китайской маркой Foton, в Нижнем Новгороде вскоре начнут штамповать и сваривать своими силами. Так что пока КамАЗ только планирует, ГАЗ уже делает.
Кроме того, российский потребитель весьма консервативен. Он не хочет за свои деньги проверять надежность узлов и качество сборки, а готов отдавать свои кровные только за действительно надежные конструкции. Увы, но мало- и среднетоннажная техника марки JAC — темная лошадка, о конструктивных особенностях которой нашим перевозчикам известно немногое.
Тем не менее, первым на рынок должен выйти «Компас 9» полной массой около 9 тонн при грузоподъемности на уровне 3000 кг. Под его кабиной упрятан турбодизель Cummins ISF объемом 3,8 литра мощностью в 154 л. с., к которому пристыкована шестиступенчатая коробка передач марки Fast Gear. Просить за такую мащину хотят примерно 3 000 000 рублей (цена вышеупомянутого «Валдая» — 2 600 000 «целковых»).
Чуть позже появится «тяжелая» версия новинки полной массой 11 990, которая не попадает под действие «Платона». А совсем отдаленная перспектива — пятитонник, компанию которому составит самая младшая, 3,5-тонная машина категории «В». Последняя попробует бросить вызов газовской «Газели»! Хотя мы прекрасно понимаем: это занятие почти бесполезное…