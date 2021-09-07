Зачем КамАЗ продвигает китайский грузовик, как свою разработку

Нет, представители автозавода клятвенно заверяли публику, что модель со временем ждет «глубокая локализация». А это значит, что челнинцам придется наладить производство рамы, сварку кабины, плюс подобрать российские двигатели, коробки и мосты. Задача, мягко говоря, трудная и неокупаемая — российский рынок бескапотных среднетоннажников достаточно скромен, чтобы отбить такие вложения.

Тем более, что под боком есть серьезный конкурент — новейший «Валдай Next». У него полностью отечественная агрегатная база, за исключением турбодизеля Cummins, а кабинный модуль, разработанный китайской маркой Foton, в Нижнем Новгороде вскоре начнут штамповать и сваривать своими силами. Так что пока КамАЗ только планирует, ГАЗ уже делает.

Кроме того, российский потребитель весьма консервативен. Он не хочет за свои деньги проверять надежность узлов и качество сборки, а готов отдавать свои кровные только за действительно надежные конструкции. Увы, но мало- и среднетоннажная техника марки JAC — темная лошадка, о конструктивных особенностях которой нашим перевозчикам известно немногое.