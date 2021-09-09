На УАЗ «Патриот» начали устанавливать дорогущий турбодизель

Долгое время ходили слухи, будто УАЗ присматривает для своих машин хорошо знакомый перевозчикам Ford 2.2 TDCi. И это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», действительно так! Работы по проекту некоторое время велись ударными темпами.

Однако планы уазовских инженеров установить на «Патриот» фордовский турбодизель оказались нереализуемыми. В процессе примерки выяснилось: для того, чтобы разместить европейский мотор под капотом отечественного внедорожника, пришлось бы переделывать и двигатель, и автомобиль. Поэтому от любопытной идеи пришлось отказаться.

Между тем, частная фирма «Вейчай-Рус Трейдинвест», что занимается поставками китайских моторов и трансмиссий, нашла свое решение дизельной проблемы. На «Патриот» установили дизелек Weichai объемом 2,3 литра и мощностью 110 л. с., к которому пристыковали механическую коробку Fast Gear.

Заказать такую операцию может любой желающий, готовый выложить около миллиона рублей (плюс, разумеется, стоимость внедорожника). Дороговато будет… Хотя китайский силовой агрегат встал на ульяновский вездеход очень удачно, почти без переделок.

Кстати, сам УАЗ только что показал интересную версию «Хантера»: из брутальной машины для матерых шоферов смастерили электромобиль. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал вольт-амперную новинку чешского (!) происхождения.