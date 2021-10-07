В приложении «Госуслуги. Авто» появились новые функции

Правда, действующая редакция ПДД не требует наличия доверенности, если транспортное средство принадлежит частнику, так что свежий функциал мобильной программы вряд ли будет популярен среди автомобилистов…

Зато новая версия приложения позволяет проверять историю машины, скачать выписку из госреестра транспортных средств, где есть данные по залогу, розыску, ограничениях и количеству владельцев, а также записаться на регистрацию автомобиля в ГИБДД.

Напомним, что цель приложения «Госуслуги.Авто» — со временем заменить собой бумажные документы на автомобиль. Уже сейчас, когда водителя остановит инспектор ГИБДД, автомобилист может запустить программу, чтобы вместо СТС показать QR-код на экране смартфона. Правда, при себе водителю настоятельно рекомендуется иметь оригинал документа…

Поначалу созданная российскими разработчиками новинка работала со сбоями, но сейчас большинство проблем решены. За исключением одной, но важной — «Госуслуги.Авто» все еще продолжают оставаться чрезвычайно легкой мишенью для хакеров.