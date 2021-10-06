ГАЗ начал ставить новый двигатель на «Газели»

От предшественника объемом 2,7 литра новичок отличается не только увеличенным до 3-х литров объемом, но и конструкцией. У него чугунный блок цилиндров вместо легкосплавного, другие коленчатый и распределительный валы, плюс иные головка блока и поршни.

Кроме того, ульяновские мотористы применили принудительное охлаждение поршней маслом, за счет чего была снижена общая теплонапряженность ДВС — это значит, что двигатель надежно защищен от возможного перегрева.

На бензине рядная четверка развивает до 122 л. с. мощности и 250 Нм момента, а соотвестствующие показатели на метане — 107 л. с. и 220 Нм. Чтобы «Газель NN» можно было заправлять сжатым природным газом, на автомобиль устанавливаются баллоны объемом от 26 до 42 кубометров.

Напомним, что презентация новой «Газели NN», которую сам ГАЗ предпочитает считать не модернизацией «Некста», а новым поколением, состоялась этой весной. И портал «АвтоВзгляд» подробно описал особенности этого представителя сегмента LCV.