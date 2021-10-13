За что водителю может грозить пожизненное лишение «прав»

Фото cheboksary.ru
Правительственная инициатива дальнейшего ужесточения наказаний для пьяных водителей неожиданно получила громкий резонанс в автомобильном сообществе, вызвав немало критики. Хотя, казалось бы, ей нужно только аплодировать, ведь любой поддатый человек за рулем — потенциальный убийца. Однако, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», отечественные чиновники продолжают печальную традицию превращать любое правильное начинание в театр абсурда.
Портал «АвтоВзгляд»

Речь, как вы, наверное, уже поняли, идет о предложении правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, работающей под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, отправлять за решетку водителя, даже в первый раз севшего за руль подшофе. А заодно и лишать его права управлять фактически любой моторной техникой. При этом, по мнению чиновников, повторное подобное нарушение должно, кроме тюремного срока, наказываться еще и пожизненным лишением «прав».

И, на первый взгляд, подобные меры к пьяным водилам, по вине которых на дорогах страны гибнут и получают ранения около 30 000 человек ежегодно, вполне оправданны. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. А они таковы, что столь жесткие наказания вводить, как минимум, преждевременно. Почему, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», перейдя по этой ссылке.

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13 октября 2021
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