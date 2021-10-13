За что водителю может грозить пожизненное лишение «прав»

Речь, как вы, наверное, уже поняли, идет о предложении правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, работающей под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, отправлять за решетку водителя, даже в первый раз севшего за руль подшофе. А заодно и лишать его права управлять фактически любой моторной техникой. При этом, по мнению чиновников, повторное подобное нарушение должно, кроме тюремного срока, наказываться еще и пожизненным лишением «прав».

И, на первый взгляд, подобные меры к пьяным водилам, по вине которых на дорогах страны гибнут и получают ранения около 30 000 человек ежегодно, вполне оправданны. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. А они таковы, что столь жесткие наказания вводить, как минимум, преждевременно. Почему, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», перейдя по этой ссылке.