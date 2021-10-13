Большой тест антизапотевателей: как надолго избавить стекла машины от конденсата

Зимой и в межсезонье, когда на улице холодно, внутри машины нередко происходит конденсация влаги, вызывающая запотевание стекол. Катализатором, провоцирующим данный процесс, являются разница температур снаружи и внутри автомобиля, а также определенный уровень влажности в салоне.

Указанные факторы, кстати, способны вызвать резкое запотевание лобового и других стекол даже во время движения. С подобной (причем весьма опасной) ситуацией в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист.

Следите за погодой

Так, отмеченные ситуации частенько наблюдаются в мегаполисах. Например, при резкой смене погоды. Или, скажем, зимой при въезде в более «теплый», но влажный от растаявшего снега невентилируемый тоннель. Конечно, сегодня, когда многие машины оснащаются климат-системой или «кондишном», нейтрализовать конденсат с их помощью можно быстро, причем еще на начальном этапе.

Однако для этого надо быстро включить и кондиционер, и обдув стекол, попутно увеличив его интенсивность. Иначе говоря, необходимо заранее отработать свои действия, чтобы в сложной ситуации не потерять контроль за дорогой.