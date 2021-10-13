Большой тест антизапотевателей: как надолго избавить стекла машины от конденсата

Зимой и в межсезонье, когда на улице холодно, внутри машины нередко происходит конденсация влаги, вызывающая запотевание стекол. Катализатором, провоцирующим данный процесс, являются разница температур снаружи и внутри автомобиля, а также определенный уровень влажности в салоне.
Указанные факторы, кстати, способны вызвать резкое запотевание лобового и других стекол даже во время движения. С подобной (причем весьма опасной) ситуацией в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист.
Следите за погодой
Так, отмеченные ситуации частенько наблюдаются в мегаполисах. Например, при резкой смене погоды. Или, скажем, зимой при въезде в более «теплый», но влажный от растаявшего снега невентилируемый тоннель. Конечно, сегодня, когда многие машины оснащаются климат-системой или «кондишном», нейтрализовать конденсат с их помощью можно быстро, причем еще на начальном этапе.
Однако для этого надо быстро включить и кондиционер, и обдув стекол, попутно увеличив его интенсивность. Иначе говоря, необходимо заранее отработать свои действия, чтобы в сложной ситуации не потерять контроль за дорогой.
Отдельная тема — запотевание стекол автомобиля при его осенне-зимних ночевках на улице. В подобных случаях нередко приходится наблюдать «двустороннюю» конденсацию влаги, оседающей на стеклах как снаружи, так и внутри машины. Последний вариант наиболее неприятен, так как при температурах ниже нуля стекло изнутри основательно обмерзает.
Водители в таком случае пробуют удалить внутреннюю изморозь теплым воздухом от печки при прогреве движка. Но если этот обдув слабоват (что имеет место в ряде машин с дизельными моторами), то ждать «просветления» лобового стекла приходится очень долго (фото выше). А уж когда на улице морозец ниже −7 градусов, то ледок изнутри иной раз приходится соскабливать скребком.
Поможет технический спирт
Для недопущения подобных ситуаций предлагаются разные методы. Один из рекомендуемых способов — превентивная обработка внутренней поверхности ветрового стекла так называемым антизапотевателем. Его основным компонентом является разновидность технического спирта. Такой состав при нанесении на стекло усиливает его водоотталкивающие свойства, что заметно снижает интенсивность запотевания.
В настоящее время антизапотеватели присутствуют в ассортименте большинства автохимических брендов. В продаже можно встретить с дюжину подобных препаратов, выпускаемых различными производителями. Чтобы оценить их эффективность, эксперты портала «АвтоВгляд» с коллегами из портала «АвтоПарад» приобрели в автомагазинах шесть образцов. Три из них сделаны в России (спреи брендов Kerry, Eltrans и Ruseff), остальные три имеют иностранную родословную. Это немецкий спрей Sonax, а также два его американских аналога брендов Hi-Gear и Viсtor.
Собственная методика
Поскольку официальных методик проверки эффективности антизапотевателей не существует, то для их тестирования была задействована собственная оригинальная методика. Согласно ей, для каждого образца антизапотевателя было изготовлено «свое» стекло фиксированного размера. Затем оно в соответствии с инструкцией обрабатывалось конкретным препаратом. После чего особым способом создавались условия, при которых поверхности стеклянной заготовки происходила конденсация влаги.
Затем запотевшее стекло фиксировали вертикально и направляли через него луч света на фотодетектор люксометра (фото выше). Таким способом замерялся уровень освещенности в точке, находящейся за стеклом. Чем меньше было относительное изменение освещенности до и после осаждения конденсата, тем лучше. В итоге удалось получить сопоставительные данные, позволившие разделить участников эксперимента по группам и четко позиционировать каждый образец.
Подводим итоги
Итак, в рамках отмеченной выше методики лучшую эффективность продемонстрировали отечественный спрей Ruseff и немецкий аэрозоль Sonax, закрепившие за собой статус победителей нынешнего теста (фото ниже). При проверке их действия зафиксировано наименьшее (8—9%) среди прочих участников относительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата.
Кстати, если сравнивать оба лидирующих антизапотевателя между собой, то тут эксперты однозначно отдали приоритет российскому продукту. Он обошел «немца» как по стоимости (дешевле почтив три раза) и по объему содержимого (500 мл против 300 мл), так и по функционалу.
Отметим, что спрей от Ruseff позиционируется производителем как универсальный продукт, совмещающий очиститель и антизапотеватель в одном флаконе. В случае же применения спрея Sonaxлобовое стекло придется сначала очистить от пыли и жира. А для этого надо иметь под рукой еще одно средство.
Cледующая группа антизапотевателей, занявшая второе место по итогам тестирования, включает сразу три продукта. Это спрей известного американского бренда Hi-Gear (выпущенный, правда, на российском предприятии), а также отечественные Kerry и Eltrans. Данные препараты на несколько единиц уступают лидерам по уровню «очистки» стекла. Относительное уменьшение уровня освещенности, вызванное оседанием влаги на его поверхностях, варьируется от 12 до14%.
Наконец, почетное третье место досталось еще одному иностранному антизапотевателю со звучным названием Viсtor (США). Выпадение конденсата на контрольном образце стекла, обработанного этим американским спреем, понизило уровень освещенности на 17%.
Естественно, проводя отмеченные выше сравнительные испытания, эксперты проверили «на освещенность» еще один образец стекла, которое перед искусственным «запотеванием» не чистилось от пыли и не обрабатывалось антизапотевателем.
Так вот, уровень освещенности в контрольной точке после осаждения на этой стеклянной пластине водного конденсата понизился на четверть от исходного. Это, по оценкам специалистов, надо оценивать как критическое значение. И еще: как показал эксперимент, конденсат на необработанном стекле (фото выше) и высыхает гораздо дольше.
Поэтому, сопоставляя полученные результаты, позволим себе утверждать следующее: все проверенные антизапотеватели будут полезны для борьбы с затуманиванием стекол в автомобиле. Разница лишь в их стоимости и эффективности воздействия. У каких-то препаратов это получается сделать лучше, у каких-то чуть хуже. Надеемся, что результаты этого теста будут учтены автомобилистами при выборе подходящего средства, нейтрализующего конденсат.