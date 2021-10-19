Россияне нашли новый способ покупать автомобили без дилерских накруток

Как известно, из-за острого дефицита новых автомобилей дилеры почувствовали себя хозяевами ситуации. Сейчас, чтобы приобрести машину, надо оформить кабальный кредит, оплатить множество «допов», плюс оформить несколько страховок — во всяком случае, такие сигналы приходят со всей страны.

Скажем, за «бюджетник», типа Hyundai Solaris или Volkswagen Polo продавцы могут просить 2 000 000 рублей, не считая стоимости навязанного кредита и страховых полисов.

Спасением от дилерской алчности оказался… лизинг. Как известно, при такой схеме транспортное средство у дилера выкупает лизинговая компания, у которой нет заинтересованности в увеличении ее стоимости за счет дополнительного оборудования. А значит, клиент сам выбирает, какой автомобиль и в какой комплекции ему нужен.

В ряде случаев ценник конкретного экземпляра вообще может оказаться даже ниже рекомендованного производителем, поскольку крупные лизинговые компании покупают транспорт оптом, получая за это серьезный дисконт. При этом количество страховок, а также их стоимость сводятся к минимуму, потому что их предлагает не дилер, а лизингодатель.

В итоге, те, у кого есть возможность провести покупку личного автомобиля через лизинг для компании, активно этим пользуются.