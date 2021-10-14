Из-за чего столь часто происходит обрыв ремня ГРМ

Ременной привод ГРМ — невероятно надежный механизм, который за последний век только подтверждает свой статус. Цепь, конечно, надежнее, но при современном векторе развития машиностроения встречается все реже. Дорого это, а переплачивать никто, в том числе и покупатель, не готов. При грамотной эксплуатации серьезный ремонт — замена звезд или фазораспределителей — потребуется через много сотен тысяч километров. Знай себе меняй ремень с роликами и помпой по регламенту да катайся со спокойной совестью. Однако обилие поддельных запасных частей на отечественном рынке зачастую вмешивается в эту идиллию.
Дело в том, что у ременного привода газораспределения есть одна слабая черта — он может порваться. Тогда клапаны встретятся с поршнями, а мотор отправится в ремонт, либо на свалку. Обрыв ремня ГРМ в среднем обходится от 50 000 рублей до бесконечности и может нанести существенную брешь даже в самый стабильный семейный бюджет: дорогой ремонт — ДВС надо будет разобрать — и дорогие запасные части, которых нужно будет много. Считайте сами: клапаны, маслосъемные колпачки, а если не повезло, так еще и поршни с шатунами, прокладки и сальники — они одноразовые — все масла и антифриз, а также сам, собственно, ремень с роликами и помпой. Набегает круглая цифра.
Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать лишь два правила: менять с запасом и никогда не экономить на расходниках. В обоих случаях находятся сложности. По регламенту производителя, ремень ГРМ требует замены каждые 60—90 тысяч км. Однако в «мануале» крохотным шрифтом под звездочкой, но черным по белому написано, что эта рекомендация касается нормальных условий эксплуатации.
Город с его пробками и рваным движениям к таковым не относится. Следовательно, ремень с роликами надо менять чаще, а каждое ТО проверять его на трещины и возможный износ. Кто это делает? Правильно, дорогие сервисы и официальные дилеры, к которым едут единицы. Остальные автовладельцы сегодня ищут СТО лишь по одному фильтру — цена. Чтобы сделать работу дешевле, мастер должен проводить все операции быстрее, меньше занимать подъемник. У него просто не хватает времени, чтобы провести нормальный осмотр, который включил бы в себя газораспределительный механизм, скрытый крышкой.
С запасными частями все аналогично: оригинальный ремень стоит в три-четыре раза дороже аналога, но выглядит так же. Далее предполагается длительная дискуссия о переплате за бренд и о том, как производитель наживается на простых водителях, которую мы опустим ради экономии места. Качество стоит денег, никто работать себе в убыток не будет, даже китайцы. Поэтому дрянной ремень ГРМ, выполненный «на глаз» и далекий от оригинала как по составу, так и по наполнению, просто не доедет до проверки. Нагрузки в системе чудовищные, обороты высокие, и поделку просто разорвет. А клапаны отправятся на встречу с поршнями. Точка.