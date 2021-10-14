Из-за чего столь часто происходит обрыв ремня ГРМ

Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать лишь два правила: менять с запасом и никогда не экономить на расходниках. В обоих случаях находятся сложности. По регламенту производителя, ремень ГРМ требует замены каждые 60—90 тысяч км. Однако в «мануале» крохотным шрифтом под звездочкой, но черным по белому написано, что эта рекомендация касается нормальных условий эксплуатации.

Город с его пробками и рваным движениям к таковым не относится. Следовательно, ремень с роликами надо менять чаще, а каждое ТО проверять его на трещины и возможный износ. Кто это делает? Правильно, дорогие сервисы и официальные дилеры, к которым едут единицы. Остальные автовладельцы сегодня ищут СТО лишь по одному фильтру — цена. Чтобы сделать работу дешевле, мастер должен проводить все операции быстрее, меньше занимать подъемник. У него просто не хватает времени, чтобы провести нормальный осмотр, который включил бы в себя газораспределительный механизм, скрытый крышкой.

С запасными частями все аналогично: оригинальный ремень стоит в три-четыре раза дороже аналога, но выглядит так же. Далее предполагается длительная дискуссия о переплате за бренд и о том, как производитель наживается на простых водителях, которую мы опустим ради экономии места. Качество стоит денег, никто работать себе в убыток не будет, даже китайцы. Поэтому дрянной ремень ГРМ, выполненный «на глаз» и далекий от оригинала как по составу, так и по наполнению, просто не доедет до проверки. Нагрузки в системе чудовищные, обороты высокие, и поделку просто разорвет. А клапаны отправятся на встречу с поршнями. Точка.