Россияне начали судиться с дилерами из-за повышенной стоимости автомобилей

Житель города Ефремов Тульской области приобрел у местного дилера кроссовер Haval H6. При этом продавец настоял на заключении договора об оказании неких консультационных услуг стоимостью аж 100 000 рублей.

Согласно «Правилам оказания услуг», покупатель имел возможность расторгнуть договор (и таким образом вернуть деньги), сообщив об этом в течение 14 дней после оформления документа. Вот только уплаченные рубли автосалон возвращать отказался…

Мужчина принял решение судиться, так как договор ему навязали менеджеры. Истец попросил взыскать с нерадивого продавца стоимость самих услуг, компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требований в добровольном порядке.

Суд постановил выплатить мужчине 150 тысяч рублей. Правда, пока решение в законную силу не вступило.

Кстати, АВТОВАЗ первым прикрыл дилерскую вольницу, постановив, что дилеры должны отдавать клиентам автомобили только со штатным набором аксессуаров. В итоге, автосалоны LADA лишились весьма хлебной ниши.